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Экс-президент Молдавии предположил, зачем Санду митинг за евроинтеграцию - РИА Новости, 13.04.2023
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17:35 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/miting-1865123349.html
Экс-президент Молдавии предположил, зачем Санду митинг за евроинтеграцию
Экс-президент Молдавии предположил, зачем Санду митинг за евроинтеграцию - РИА Новости, 13.04.2023
Экс-президент Молдавии предположил, зачем Санду митинг за евроинтеграцию
Бывший президент Молдавии, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин считает, что заявленный нынешним руководителем страны Майей Санду митинг в поддержку... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:35
2023-04-13T17:35
в мире
молдавия
кишинев
румыния
владимир воронин
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 апр – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин считает, что заявленный нынешним руководителем страны Майей Санду митинг в поддержку европейской интеграции может быть организован для того, чтобы дать старт ликвидации республики как независимого государства. В понедельник в обращении к нации Санду сообщила о созыве на 21 мая массового митинга в поддержку евроинтеграции, который планируется провести в Кишиневе на площади Великого Национального Собрания. "Принудительный сгон подневольных госслужащих и бюджетников на центральную кишиневскую площадь, анонсированный Майей Санду, призван отвлечь внимание людей от социально-экономических провалов власти, прикрыть совершаемые ею беззакония и преступления, а возможно - и для того, чтобы дать старт ликвидации Республики Молдова как независимого и суверенного государства", - сказал Воронин на брифинге, который транслировался в социальных сетях. По его словам, ситуация в стране приближается к точке невозврата. "Наглые призывы властей отказаться от нейтралитета, независимой внешней политики, принципов демократии и плюрализма, попрание основных гражданских прав и свобод. Все это в конечном итоге приведет непосредственно к потере государственности", - подчеркнул экс-президент. Воронин высказался и о предстоящем саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня. "Намеченный на 1 июня шабаш разжигателей войны и втягивания в боевые действия нашей мирной страны, также является элементом плана ликвидаторов нашей страны под предлогом углубления европейской интеграции. Все это требует самого решительного и жесткого сопротивления", - подчеркнул Воронин. Разговоры о тесной интеграции Молдавии и Румынии давно присутствуют в политическом дискурсе Кишинева и Бухареста. Как правило, они активизируются перед выборами в центральные или местные органы власти в Румынии. Однако в последнее время румынские и молдавские политики, представляющие правые партии, заявляют о поглощении Молдавии Румынией в контексте процесса евроинтеграции, называя это кратчайшим путем для вступления Кишинева в Евросоюз. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии.
https://ria.ru/20230411/miting-1864498951.html
https://ria.ru/20230412/evrointegratsiya-1864916654.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, владимир воронин, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Владимир Воронин, Майя Санду
Экс-президент Молдавии предположил, зачем Санду митинг за евроинтеграцию

Экс-президент Воронин: митинг за евроинтеграцию могут организовать для ликвидации Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 апр – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин считает, что заявленный нынешним руководителем страны Майей Санду митинг в поддержку европейской интеграции может быть организован для того, чтобы дать старт ликвидации республики как независимого государства.
В понедельник в обращении к нации Санду сообщила о созыве на 21 мая массового митинга в поддержку евроинтеграции, который планируется провести в Кишиневе на площади Великого Национального Собрания.
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В Молдавии митинг за евроинтеграцию назвали пиаром Санду за госсчет
11 апреля, 14:15
"Принудительный сгон подневольных госслужащих и бюджетников на центральную кишиневскую площадь, анонсированный Майей Санду, призван отвлечь внимание людей от социально-экономических провалов власти, прикрыть совершаемые ею беззакония и преступления, а возможно - и для того, чтобы дать старт ликвидации Республики Молдова как независимого и суверенного государства", - сказал Воронин на брифинге, который транслировался в социальных сетях.
По его словам, ситуация в стране приближается к точке невозврата. "Наглые призывы властей отказаться от нейтралитета, независимой внешней политики, принципов демократии и плюрализма, попрание основных гражданских прав и свобод. Все это в конечном итоге приведет непосредственно к потере государственности", - подчеркнул экс-президент.
Воронин высказался и о предстоящем саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня. "Намеченный на 1 июня шабаш разжигателей войны и втягивания в боевые действия нашей мирной страны, также является элементом плана ликвидаторов нашей страны под предлогом углубления европейской интеграции. Все это требует самого решительного и жесткого сопротивления", - подчеркнул Воронин.
Разговоры о тесной интеграции Молдавии и Румынии давно присутствуют в политическом дискурсе Кишинева и Бухареста. Как правило, они активизируются перед выборами в центральные или местные органы власти в Румынии. Однако в последнее время румынские и молдавские политики, представляющие правые партии, заявляют о поглощении Молдавии Румынией в контексте процесса евроинтеграции, называя это кратчайшим путем для вступления Кишинева в Евросоюз. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Вице-премьер Молдавии оценил перспективы евроинтеграции
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В миреМолдавияКишиневРумынияВладимир ВоронинМайя Санду
 
 
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