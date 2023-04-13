https://ria.ru/20230413/miting-1865097831.html
Протестующие в Париже потребовали отставки правительства
Протестующие в Париже потребовали отставки правительства - РИА Новости, 13.04.2023
Протестующие в Париже потребовали отставки правительства
В Париже десятки тысяч человек вышли на митинг против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:20
2023-04-13T16:20
2023-04-13T17:16
в мире
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париж
элизабет борн
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ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В Париже десятки тысяч человек вышли на митинг против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит накануне итогового решения Конституционного совета по соответствию реформы нормам законодательства. Если закон одобрят, он вступит в силу с 1 сентября.Колонна демонстрантов стартовала от площади Оперы и завершит шествие на площади Бастилии. Участники несут плакаты: "Это плохо закончится", "Где демократия?", "Париж в гневе!" и скандируют: "Мы боролись и победили, мы будем бороться за пенсию в 60 лет!", 'Макрон, убирайся!", "Макрон, это война!". Как рассказали РИА Новости участники манифестации, многие из которых не пропустили ни одной подобной акции, они намерены бороться до конца. Французы считают, что правительство более не легитимно, а премьер-министр Элизабет Борн должна уйти в отставку.Среди протестующих заметны несколько сотен радикалов, а также сторонники движения "Желтые жилеты". Митинги против пенсионной реформы, зачастую сопровождающиеся беспорядками, проходят по всей Франции с января. На сегодняшних акциях, по данным МВД, ожидается порядка 600 тысяч участников. Их число постепенно снижается — если 7 марта в стране протестовали почти 1,3 миллиона человек, то неделю назад — 570 тысяч.Пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену так называемых специальных режимов для некоторых трудных профессий. Необходимость таких изменений правительство Франции объясняет нехваткой бюджетных денег на выплаты пенсионерам. Кроме того, по словам Борн, реформа стала вынужденным следствием демографической ситуации в стране со значительным уровнем старения населения. В середине марта премьер-министр воспользовалась статьей конституции, позволяющей провести законопроект без голосования в парламенте. Это привело к ужесточению протестов и подняло волну негодования во французском обществе, в том числе потому, что люди не верят в доводы о нехватке денег на фоне существенного увеличения бюджета военного ведомства. Кроме того, и политики, и общественность обращают внимание на то, что президент, не имеющий парламентского большинства, все чаще вынужден проводить законы без голосования в парламенте. Рейтинг поддержки Макрона упал до рекордных 28 процентов.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863643488.html
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Десятки тысяч человек на очередной манифестации против пенсионной реформы в Париже
В Париже началась 12-ая манифестация против реформы пенсий накануне итогового решения Конституционного совета по соответствию реформы нормам действующего законодательства, в акции участвуют десятки тысяч человек.
2023-04-13T16:20
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в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
Протестующие в Париже потребовали отставки правительства
В Париже началась массовая манифестация накануне итогового решения по реформе пенсий
ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В Париже десятки тысяч человек вышли на митинг против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости.
Акция проходит накануне итогового решения Конституционного совета по соответствию реформы нормам законодательства. Если закон одобрят, он вступит в силу с 1 сентября.
Франции предрекли социальный взрыв в ближайшее время
Колонна демонстрантов стартовала от площади Оперы и завершит шествие на площади Бастилии. Участники несут плакаты: "Это плохо закончится", "Где демократия?", "Париж в гневе!" и скандируют: "Мы боролись и победили, мы будем бороться за пенсию в 60 лет!", 'Макрон, убирайся!", "Макрон, это война!".
Как рассказали РИА Новости участники манифестации, многие из которых не пропустили ни одной подобной акции, они намерены бороться до конца. Французы считают, что правительство более не легитимно, а премьер-министр Элизабет Борн
должна уйти в отставку.
Среди протестующих заметны несколько сотен радикалов, а также сторонники движения "Желтые жилеты".
Митинги против пенсионной реформы, зачастую сопровождающиеся беспорядками, проходят по всей Франции
с января. На сегодняшних акциях, по данным МВД, ожидается порядка 600 тысяч участников. Их число постепенно снижается — если 7 марта в стране протестовали почти 1,3 миллиона человек, то неделю назад — 570 тысяч.
Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе
Пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену так называемых специальных режимов для некоторых трудных профессий. Необходимость таких изменений правительство Франции объясняет нехваткой бюджетных денег на выплаты пенсионерам. Кроме того, по словам Борн, реформа стала вынужденным следствием демографической ситуации в стране со значительным уровнем старения населения.
В середине марта премьер-министр воспользовалась статьей конституции, позволяющей провести законопроект без голосования в парламенте. Это привело к ужесточению протестов и подняло волну негодования во французском обществе, в том числе потому, что люди не верят в доводы о нехватке денег на фоне существенного увеличения бюджета военного ведомства. Кроме того, и политики, и общественность обращают внимание на то, что президент, не имеющий парламентского большинства, все чаще вынужден проводить законы без голосования в парламенте. Рейтинг поддержки Макрона упал до рекордных 28 процентов.
В Ренне французская полиция применила водометы против протестующих