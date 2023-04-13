Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29 - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 13.04.2023 (обновлено: 17:43 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/mig29-1865125187.html
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29 - РИА Новости, 13.04.2023
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29
Польша передаст Украине очередные истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Атлантическом совете. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:42
2023-04-13T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
миг-29
украина
польша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd654a4a277b456c3ec585c568c6019.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Польша передаст Украине очередные истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Атлантическом совете. Ранее польские власти сообщали, что уже передали Украине несколько истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230411/istrebiteli-1864557587.html
https://ria.ru/20230405/vooruzheniya-1863236537.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2c1f66d01939176e10e92e2203c9d2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миг-29, украина, польша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, МиГ-29, Украина, Польша, НАТО
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29

Премьер Польши Моравецкий анонсировал передачу Украине очередной партии самолетов МиГ-29

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Польша передаст Украине очередные истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Атлантическом совете.
«
"Мы поставим очередную партию (самолетов)", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках МиГ-29.
Американский истребитель F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor
11 апреля, 16:41
Ранее польские власти сообщали, что уже передали Украине несколько истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине
5 апреля, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМиГ-29УкраинаПольшаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала