https://ria.ru/20230413/mig29-1865125187.html
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29 - РИА Новости, 13.04.2023
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29
Польша передаст Украине очередные истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Атлантическом совете. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:42
2023-04-13T17:42
2023-04-13T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
миг-29
украина
польша
нато
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Польша передаст Украине очередные истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Атлантическом совете. Ранее польские власти сообщали, что уже передали Украине несколько истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230411/istrebiteli-1864557587.html
https://ria.ru/20230405/vooruzheniya-1863236537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миг-29, украина, польша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, МиГ-29, Украина, Польша, НАТО
Премьер Польши анонсировал передачу Киеву очередной партии самолетов МиГ-29
Премьер Польши Моравецкий анонсировал передачу Украине очередной партии самолетов МиГ-29