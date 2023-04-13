https://ria.ru/20230413/mig-29-1865123611.html

Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29

Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29 - РИА Новости, 13.04.2023

Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29

Правительство Германии разрешило Польше реэкспорт на Украину истребителей МиГ-29, некогда входивших в состав ВВС ГДР, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:36

2023-04-13T17:36

2023-04-13T18:17

в мире

германия

польша

украина

миг-29

германская демократическая республика (гдр)

анджей дуда

матеуш моравецкий

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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Правительство Германии разрешило Польше реэкспорт на Украину истребителей МиГ-29, некогда входивших в состав ВВС ГДР, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на профильные ведомства."Варшава хочет поддержать Украину истребителями из старых запасов ГДР. Берлин дал на это необходимое разрешение", — говорится в публикации.О том, что Польша передаст киевским властям новую партию истребителей МиГ-29, также заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий во время сегодняшнего выступления в Атлантическом совете.В начале апреля президент страны Анджей Дуда заявил о планах поставить Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.Как отмечал ранее Моравецкий, Евросоюз даст "очень хорошую компенсацию" за поставленную ВСУ амуницию. По его словам, "взамен старого оружия" Варшава сможет "покупать за европейские деньги современное вооружение, боеприпасы, создавать производственные линии разного оружия".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

германия

польша

украина

германская демократическая республика (гдр)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, польша, украина, миг-29, германская демократическая республика (гдр), анджей дуда, матеуш моравецкий, нато, евросоюз, сергей лавров, атлантический совет