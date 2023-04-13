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Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29 - РИА Новости, 13.04.2023
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17:36 13.04.2023 (обновлено: 18:17 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/mig-29-1865123611.html
Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29
Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29 - РИА Новости, 13.04.2023
Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29
Правительство Германии разрешило Польше реэкспорт на Украину истребителей МиГ-29, некогда входивших в состав ВВС ГДР, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:36
2023-04-13T18:17
в мире
германия
польша
украина
миг-29
германская демократическая республика (гдр)
анджей дуда
матеуш моравецкий
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Правительство Германии разрешило Польше реэкспорт на Украину истребителей МиГ-29, некогда входивших в состав ВВС ГДР, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на профильные ведомства."Варшава хочет поддержать Украину истребителями из старых запасов ГДР. Берлин дал на это необходимое разрешение", — говорится в публикации.О том, что Польша передаст киевским властям новую партию истребителей МиГ-29, также заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий во время сегодняшнего выступления в Атлантическом совете.В начале апреля президент страны Анджей Дуда заявил о планах поставить Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.Как отмечал ранее Моравецкий, Евросоюз даст "очень хорошую компенсацию" за поставленную ВСУ амуницию. По его словам, "взамен старого оружия" Варшава сможет "покупать за европейские деньги современное вооружение, боеприпасы, создавать производственные линии разного оружия".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html
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германия
польша
украина
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в мире, германия, польша, украина, миг-29, германская демократическая республика (гдр), анджей дуда, матеуш моравецкий, нато, евросоюз, сергей лавров, атлантический совет
В мире, Германия, Польша, Украина, МиГ-29, Германская Демократическая Республика (ГДР), Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров, Атлантический совет
Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29

Spiegel: Германия разрешила Польше реэкспорт на Украину МиГ-29, входивших в состав ВВС ГДР

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Правительство Германии разрешило Польше реэкспорт на Украину истребителей МиГ-29, некогда входивших в состав ВВС ГДР, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на профильные ведомства.
"Варшава хочет поддержать Украину истребителями из старых запасов ГДР. Берлин дал на это необходимое разрешение", — говорится в публикации.

В четверг днем газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что речь идет о пяти истребителях МиГ-29, которые после воссоединения Германии продали Польше в 2002 году.

О том, что Польша передаст киевским властям новую партию истребителей МиГ-29, также заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий во время сегодняшнего выступления в Атлантическом совете.
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В начале апреля президент страны Анджей Дуда заявил о планах поставить Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.
Как отмечал ранее Моравецкий, Евросоюз даст "очень хорошую компенсацию" за поставленную ВСУ амуницию. По его словам, "взамен старого оружия" Варшава сможет "покупать за европейские деньги современное вооружение, боеприпасы, создавать производственные линии разного оружия".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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В миреГерманияПольшаУкраинаМиГ-29Германская Демократическая Республика (ГДР)Анджей ДудаМатеуш МоравецкийНАТОЕвросоюзСергей ЛавровАтлантический совет
 
 
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