https://ria.ru/20230413/mig-29-1865123611.html
Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29
Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29 - РИА Новости, 13.04.2023
Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29
Правительство Германии разрешило Польше реэкспорт на Украину истребителей МиГ-29, некогда входивших в состав ВВС ГДР, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:36
2023-04-13T17:36
2023-04-13T18:17
в мире
германия
польша
украина
миг-29
германская демократическая республика (гдр)
анджей дуда
матеуш моравецкий
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Правительство Германии разрешило Польше реэкспорт на Украину истребителей МиГ-29, некогда входивших в состав ВВС ГДР, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на профильные ведомства."Варшава хочет поддержать Украину истребителями из старых запасов ГДР. Берлин дал на это необходимое разрешение", — говорится в публикации.О том, что Польша передаст киевским властям новую партию истребителей МиГ-29, также заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий во время сегодняшнего выступления в Атлантическом совете.В начале апреля президент страны Анджей Дуда заявил о планах поставить Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.Как отмечал ранее Моравецкий, Евросоюз даст "очень хорошую компенсацию" за поставленную ВСУ амуницию. По его словам, "взамен старого оружия" Варшава сможет "покупать за европейские деньги современное вооружение, боеприпасы, создавать производственные линии разного оружия".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
германия
польша
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, польша, украина, миг-29, германская демократическая республика (гдр), анджей дуда, матеуш моравецкий, нато, евросоюз, сергей лавров, атлантический совет
В мире, Германия, Польша, Украина, МиГ-29, Германская Демократическая Республика (ГДР), Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров, Атлантический совет
Германия согласовала поставку Польшей на Украину самолетов МиГ-29
Spiegel: Германия разрешила Польше реэкспорт на Украину МиГ-29, входивших в состав ВВС ГДР