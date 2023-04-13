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"Мегафон" прокомментировал попадание под американские санкции - РИА Новости, 13.04.2023
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11:51 13.04.2023 (обновлено: 12:14 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/megafon-1865005090.html
"Мегафон" прокомментировал попадание под американские санкции
"Мегафон" прокомментировал попадание под американские санкции - РИА Новости, 13.04.2023
"Мегафон" прокомментировал попадание под американские санкции
Действие санкций США против "Мегафона" не распространяется на услуги в области связи и расчеты за них; таким образом, санкции не окажут прямого существенного... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:51
2023-04-13T12:14
сша
мегафон
экономика
санкции в отношении россии
россия
министерство финансов сша
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Действие санкций США против "Мегафона" не распространяется на услуги в области связи и расчеты за них; таким образом, санкции не окажут прямого существенного влияния на бизнес компании, ее абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.В среду США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В санкционные списки, в частности, включен "Мегафон".При этом Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на "Мегафон" оказание услуг связи. Соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора. Эта лицензия разрешает оператору оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет."Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет", - говорится в сообщении "Мегафона"."Мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в "черный" список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы", - добавили при этом в компании.
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864930993.html
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сша, мегафон, экономика, санкции в отношении россии, россия, министерство финансов сша
США, Мегафон, Экономика, Санкции в отношении России, Россия, Министерство финансов США
"Мегафон" прокомментировал попадание под американские санкции

"Мегафон" считает, что санкции США не окажет прямого влияния на его бизнес и абонентов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании MegaFon. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Действие санкций США против "Мегафона" не распространяется на услуги в области связи и расчеты за них; таким образом, санкции не окажут прямого существенного влияния на бизнес компании, ее абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
В среду США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В санкционные списки, в частности, включен "Мегафон".
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При этом Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на "Мегафон" оказание услуг связи. Соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора. Эта лицензия разрешает оператору оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет.
"Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет", - говорится в сообщении "Мегафона".
"Мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в "черный" список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы", - добавили при этом в компании.
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