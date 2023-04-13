https://ria.ru/20230413/medinskiy-1865003236.html

Помощник Путина рассказал, какую тему необходимо включить в учебники

Помощник Путина рассказал, какую тему необходимо включить в учебники - РИА Новости, 13.04.2023

Помощник Путина рассказал, какую тему необходимо включить в учебники

Школьникам нужно объяснять нюансы специальной военной операции на Украине, заявил в интервью РБК помощник президента России Владимир Мединский. "Сейчас идет... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:45

2023-04-13T11:45

2023-04-13T11:46

специальная военная операция на украине

общество

украина

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Школьникам нужно объяснять нюансы специальной военной операции на Украине, заявил в интервью РБК помощник президента России Владимир Мединский. "Сейчас идет речь не о фальсификации истории, это уже пройденный этап в мировом гуманитарном процессе. Факты не искажаются, а закладываются в головы совсем новые. И ложь, повторенная тысячекратно, и звучащая из каждого утюга, становится единственной верной правдой", — сказал он.Политик напомнил, как занимая пост министра культуры, предлагал ограничить учебник новейшей истории страны 1999 годом. Однако ученое сообщество, по словам Мединского, выступило против, указав на необходимость "идти до вчерашнего дня"."Поэтому пусть это будет в разделе "Новейшая история". Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется", — сказал он. В прошлом году Минпросвещения сообщило, что школьники будут проходить тему спецоперации на Украине на уроках "Разговоры о важном".

https://ria.ru/20221007/chtenie-1822370339.html

https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800481010.html

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общество, украина, россия, владимир мединский