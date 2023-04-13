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Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда - РИА Новости, 13.04.2023
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11:28 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/mashinist-operator-1864998843.html
Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда
Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда - РИА Новости, 13.04.2023
Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда
Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на МЦК - это мировой дебют; по мере развития автоматизации их... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:28
2023-04-13T11:28
новости компаний - экономика
технологии
ржд
московское центральное кольцо (мцк)
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на МЦК - это мировой дебют; по мере развития автоматизации их количество можно будет увеличить до четырех, сообщают РЖД. Эксперимент, как уточняют РЖД, устроили на МЦК. Беспилотные электрички шли в общем потоке с другими "Ласточками", останавливаясь на всех станциях. Для безопасности – без пассажиров и с машинистом в кабине. "Для дистанционного контроля над поездами ученые из НИИАС создали специальный пульт. Внешне он похож на обычную панель управления с джойстиками для тяги и торможения, а лобовое стекло заменили три монитора, на них транслируется изображение с десятка камер", - отмечает компания. Поочередно отдавая команды "Ласточкам", машинист-оператор проверил, как система автоведения справляется: с автоматической системой контроля посадки и высадки пассажиров; имитацией отказа открытия дверей и срыва стоп-крана. "Когда мы доведем автоматизацию до максимального уровня, один машинист сможет управлять одновременно четырьмя "Ласточками", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230306/zhenschina-mashinist-1856194654.html
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новости компаний - экономика, технологии, ржд, московское центральное кольцо (мцк), россия
Новости компаний - Экономика, Технологии, РЖД, Московское центральное кольцо (МЦК), Россия
Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда

РЖД: один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда, это мировой дебют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на МЦК - это мировой дебют; по мере развития автоматизации их количество можно будет увеличить до четырех, сообщают РЖД.
«
"Мировой дебют. Один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда", - говорится в сообщении в телеграм-канале РЖД.
Эксперимент, как уточняют РЖД, устроили на МЦК. Беспилотные электрички шли в общем потоке с другими "Ласточками", останавливаясь на всех станциях. Для безопасности – без пассажиров и с машинистом в кабине.
"Для дистанционного контроля над поездами ученые из НИИАС создали специальный пульт. Внешне он похож на обычную панель управления с джойстиками для тяги и торможения, а лобовое стекло заменили три монитора, на них транслируется изображение с десятка камер", - отмечает компания.
Поочередно отдавая команды "Ласточкам", машинист-оператор проверил, как система автоведения справляется: с автоматической системой контроля посадки и высадки пассажиров; имитацией отказа открытия дверей и срыва стоп-крана.
"Когда мы доведем автоматизацию до максимального уровня, один машинист сможет управлять одновременно четырьмя "Ласточками", - говорится в сообщении.
Машинист поезда дальнего следования Ольга Соколова в кабине электровоза ЭП2К-316 на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. 6 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Новости компаний - ЭкономикаТехнологииРЖДМосковское центральное кольцо (МЦК)Россия
 
 
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