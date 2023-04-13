https://ria.ru/20230413/mariupol-1865064328.html

Прокуратура ДНР взяла на контроль восстановление жилых домов в Мариуполе

Прокуратура ДНР взяла на контроль восстановление жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 13.04.2023

Прокуратура ДНР взяла на контроль восстановление жилых домов в Мариуполе

Прокуратура взяла на особый контроль восстановление жилых домов в Мариуполе, заявил РИА Новости первый заместитель прокурора Донецкой Народной Республики Андрей РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:55

2023-04-13T14:55

2023-04-13T14:55

специальная военная операция на украине

мариуполь

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ситуация в днр и лнр

общество

россия

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МАРИУПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Прокуратура взяла на особый контроль восстановление жилых домов в Мариуполе, заявил РИА Новости первый заместитель прокурора Донецкой Народной Республики Андрей Колесников. В ноябре 2022 года жители дома №52 по проспекту Победы города Мариуполя обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, попросили обеспечить качественное восстановление дома, после чего дом был взят под надзорное сопровождение. "Не только этот дом, но и другие дома в Мариуполе находятся под постоянным надзорным сопровождением органов прокуратуры. Результаты работы по восстановлению этого дома послужили основанием для принятия решения по другим разрушенным домам, изменить решения об их сносе на восстановление", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что это важный опыт взаимодействия органов прокуратуры, органов власти и подрядных организаций, которые восстанавливают Мариуполь. "Только наши совместные действия позволяют решить вопросы, которые есть, и обеспечить восстановление жилищных прав граждан", - сказал Колесников.

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

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Кирилл Волков

мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, общество, россия