https://ria.ru/20230413/mariupol-1865064328.html
Прокуратура ДНР взяла на контроль восстановление жилых домов в Мариуполе
Прокуратура ДНР взяла на контроль восстановление жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 13.04.2023
Прокуратура ДНР взяла на контроль восстановление жилых домов в Мариуполе
Прокуратура взяла на особый контроль восстановление жилых домов в Мариуполе, заявил РИА Новости первый заместитель прокурора Донецкой Народной Республики Андрей РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:55
2023-04-13T14:55
2023-04-13T14:55
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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россия
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МАРИУПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Прокуратура взяла на особый контроль восстановление жилых домов в Мариуполе, заявил РИА Новости первый заместитель прокурора Донецкой Народной Республики Андрей Колесников. В ноябре 2022 года жители дома №52 по проспекту Победы города Мариуполя обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, попросили обеспечить качественное восстановление дома, после чего дом был взят под надзорное сопровождение. "Не только этот дом, но и другие дома в Мариуполе находятся под постоянным надзорным сопровождением органов прокуратуры. Результаты работы по восстановлению этого дома послужили основанием для принятия решения по другим разрушенным домам, изменить решения об их сносе на восстановление", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что это важный опыт взаимодействия органов прокуратуры, органов власти и подрядных организаций, которые восстанавливают Мариуполь. "Только наши совместные действия позволяют решить вопросы, которые есть, и обеспечить восстановление жилищных прав граждан", - сказал Колесников.
https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество, Россия
Прокуратура ДНР взяла на контроль восстановление жилых домов в Мариуполе
Прокуратура ДНР взяла на особый контроль восстановление жилых домов в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Прокуратура взяла на особый контроль восстановление жилых домов в Мариуполе, заявил РИА Новости первый заместитель прокурора Донецкой Народной Республики Андрей Колесников.
В ноябре 2022 года жители дома №52 по проспекту Победы города Мариуполя обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, попросили обеспечить качественное восстановление дома, после чего дом был взят под надзорное сопровождение.
"Не только этот дом, но и другие дома в Мариуполе находятся под постоянным надзорным сопровождением органов прокуратуры. Результаты работы по восстановлению этого дома послужили основанием для принятия решения по другим разрушенным домам, изменить решения об их сносе на восстановление", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что это важный опыт взаимодействия органов прокуратуры, органов власти и подрядных организаций, которые восстанавливают Мариуполь. "Только наши совместные действия позволяют решить вопросы, которые есть, и обеспечить восстановление жилищных прав граждан", - сказал Колесников.
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