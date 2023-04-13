https://ria.ru/20230413/marinka-1864945505.html
Российские бойцы показали, как уничтожили огневую точку ВСУ под Марьинкой
Российские бойцы показали, как уничтожили огневую точку ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 13.04.2023
Российские бойцы показали, как уничтожили огневую точку ВСУ под Марьинкой
Российские военнослужащие уничтожили огневую точку на рубеже обороны украинских войск под Марьинкой, свидетельствует видео с беспилотника, который сбросил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T04:35
2023-04-13T04:35
2023-04-13T09:48
специальная военная операция на украине
красногоровка
безопасность
россия
марьинка (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили огневую точку на рубеже обороны украинских войск под Марьинкой, свидетельствует видео с беспилотника, который сбросил боеприпас на позиции противника. Запись есть в распоряжении РИА Новости.Видео сняли у села Красногоровка в начале апреля, но по оперативным соображениям показывать сразу не могли.По словам разведчика-добровольца с позывным "Ганс", бойцы решили применить беспилотник, потому что из-за минирования подходов не могли близко подойти к украинским позициям."Это предместье Красногоровки, штурмовали линию обороны противника, не могли подойти к его огневой точке из-за большого количества мин и простреливаемого пустого пространства. Было решено поднять "птицу", подвесили к ней гранату "Ф1", скинули ее прямо в окоп к ним — произошел взрыв боекомплекта, точка огневая противника была уничтожена", — рассказал "Ганс".На кадрах хорошо виден мощный взрыв, по которому можно определить, что сдетонировал именно боекомплект.Красногоровка примыкает с севера к Марьинке, в этом районе продолжаются ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230412/razvedchiki-1864646451.html
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От первого лица: кадры с дрона, сбросившего боеприпас на позиции ВСУ
От первого лица: кадры с дрона, сбросившего боеприпас на позиции ВСУ
2023-04-13T04:35
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красногоровка, безопасность, россия, марьинка (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Безопасность, Россия, Марьинка (Донецкая область)
Российские бойцы показали, как уничтожили огневую точку ВСУ под Марьинкой
Российские военные показали, как уничтожили с дрона украинскую огневую точку под Марьинкой
ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили огневую точку на рубеже обороны украинских войск под Марьинкой, свидетельствует видео с беспилотника, который сбросил боеприпас на позиции противника. Запись есть в распоряжении РИА Новости.
Видео сняли у села Красногоровка
в начале апреля, но по оперативным соображениям показывать сразу не могли.
Разведчики показали, как вскрыли c дрона украинские позиции под Марьинкой
По словам разведчика-добровольца с позывным "Ганс", бойцы решили применить беспилотник, потому что из-за минирования подходов не могли близко подойти к украинским позициям.
"Это предместье Красногоровки, штурмовали линию обороны противника, не могли подойти к его огневой точке из-за большого количества мин и простреливаемого пустого пространства. Было решено поднять "птицу", подвесили к ней гранату "Ф1", скинули ее прямо в окоп к ним — произошел взрыв боекомплекта, точка огневая противника была уничтожена", — рассказал "Ганс".
На кадрах хорошо виден мощный взрыв, по которому можно определить, что сдетонировал именно боекомплект.
Красногоровка примыкает с севера к Марьинке, в этом районе продолжаются ожесточенные бои.