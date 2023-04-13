https://ria.ru/20230413/makron-1865025891.html
В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой
В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой - РИА Новости, 13.04.2023
В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой
Президент Франции Эммануэль Макрон дорого заплатит за грубые слова в адрес США, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:55
2023-04-13T12:55
2023-04-13T14:49
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон дорого заплатит за грубые слова в адрес США, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der Tagesspiegel. По мнению депутата, французский лидер своими заявлениями подрывает не только отношения с США. Его риторика расстраивает всю Центральную и Восточную Европу, считает Рот. На прошлой неделе Макрон побывал в Китае и после встречи с Си Цзиньпином призвал Европу перестать подстраиваться под США и не ввязываться в противостояние вокруг Тайваня. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в ответ пригрозил, что если Европа не хочет участвовать во внешней политике США, то Вашингтон предпочтет перенаправить силы в Восточную Азию, оставив Брюссель самостоятельно решать украинский кризис.
https://ria.ru/20230412/urok-1864649142.html
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в мире, эммануэль макрон, сша, европа, франция, михаэль рот
В мире, Эммануэль Макрон, США, Европа, Франция, Михаэль Рот
В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой
Депутат бундестага Рот: Макрон заплатит высокую цену за попытку отделить Европу от США