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В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой - РИА Новости, 13.04.2023
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12:55 13.04.2023 (обновлено: 14:49 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/makron-1865025891.html
В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой
В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой - РИА Новости, 13.04.2023
В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой
Президент Франции Эммануэль Макрон дорого заплатит за грубые слова в адрес США, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:55
2023-04-13T14:49
в мире
эммануэль макрон
сша
европа
франция
михаэль рот
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон дорого заплатит за грубые слова в адрес США, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der Tagesspiegel. По мнению депутата, французский лидер своими заявлениями подрывает не только отношения с США. Его риторика расстраивает всю Центральную и Восточную Европу, считает Рот. На прошлой неделе Макрон побывал в Китае и после встречи с Си Цзиньпином призвал Европу перестать подстраиваться под США и не ввязываться в противостояние вокруг Тайваня. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в ответ пригрозил, что если Европа не хочет участвовать во внешней политике США, то Вашингтон предпочтет перенаправить силы в Восточную Азию, оставив Брюссель самостоятельно решать украинский кризис.
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в мире, эммануэль макрон, сша, европа, франция, михаэль рот
В мире, Эммануэль Макрон, США, Европа, Франция, Михаэль Рот
В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой

Депутат бундестага Рот: Макрон заплатит высокую цену за попытку отделить Европу от США

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон дорого заплатит за грубые слова в адрес США, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der Tagesspiegel.
«

"Макрон заплатит за это высокую цену. Он угрожает этими заявлениями разделить Европу, где в конце концов потребуются сплоченность и командный дух ", — сказал он.

По мнению депутата, французский лидер своими заявлениями подрывает не только отношения с США. Его риторика расстраивает всю Центральную и Восточную Европу, считает Рот.
На прошлой неделе Макрон побывал в Китае и после встречи с Си Цзиньпином призвал Европу перестать подстраиваться под США и не ввязываться в противостояние вокруг Тайваня. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в ответ пригрозил, что если Европа не хочет участвовать во внешней политике США, то Вашингтон предпочтет перенаправить силы в Восточную Азию, оставив Брюссель самостоятельно решать украинский кризис.
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В миреЭммануэль МакронСШАЕвропаФранцияМихаэль Рот
 
 
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