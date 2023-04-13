https://ria.ru/20230413/makron-1865025891.html

В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой

В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой - РИА Новости, 13.04.2023

В бундестаге обиделись на Макрона и пригрозили расплатой

Президент Франции Эммануэль Макрон дорого заплатит за грубые слова в адрес США, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:55

2023-04-13T12:55

2023-04-13T14:49

в мире

эммануэль макрон

сша

европа

франция

михаэль рот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон дорого заплатит за грубые слова в адрес США, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der Tagesspiegel. По мнению депутата, французский лидер своими заявлениями подрывает не только отношения с США. Его риторика расстраивает всю Центральную и Восточную Европу, считает Рот. На прошлой неделе Макрон побывал в Китае и после встречи с Си Цзиньпином призвал Европу перестать подстраиваться под США и не ввязываться в противостояние вокруг Тайваня. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в ответ пригрозил, что если Европа не хочет участвовать во внешней политике США, то Вашингтон предпочтет перенаправить силы в Восточную Азию, оставив Брюссель самостоятельно решать украинский кризис.

https://ria.ru/20230412/urok-1864649142.html

сша

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, сша, европа, франция, михаэль рот