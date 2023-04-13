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В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой" - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 13.04.2023 (обновлено: 00:45 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/lnr-1864935023.html
В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой"
В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой" - РИА Новости, 13.04.2023
В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой"
США гонят украинскую армию "на убой", желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву, заявил РИА Новости экс-глава представительства... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T00:29
2023-04-13T00:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сша
родион мирошник
денис шмыгаль
ллойд остин
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. США гонят украинскую армию "на убой", желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом и Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров" по этому поводу. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он попросил дальнобойные ракеты и истребители."Гонят (ВСУ — Прим. ред.) именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет", — заявил Мирошник. По его мнению, правительство Украины, наоборот, пытается под различными предлогами оттянуть наступление.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.
https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1864934268.html
https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856800581.html
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в мире, киев, украина, сша, родион мирошник, денис шмыгаль, ллойд остин, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Родион Мирошник, Денис Шмыгаль, Ллойд Остин, Пентагон
В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой"

Родион Мирошник: США гонят армию Украины на убой, желая получить политические дивиденды

© AP Photo / LibkosРаненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Libkos
Раненый украинский военный. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. США гонят украинскую армию "на убой", желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом и Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров" по этому поводу. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он попросил дальнобойные ракеты и истребители.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом
00:10
"Гонят (ВСУ — Прим. ред.) именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет", — заявил Мирошник.
По его мнению, правительство Украины, наоборот, пытается под различными предлогами оттянуть наступление.
«
"В этой борьбе, наоборот, видно, что то ли (Владимир) Зеленский, то ли другие представители его круга на самом деле очень сильно мандражируют и стремятся любым способом отодвинуть сроки проведения (наступления. — Прим. ред.). Оправдаться в том, что западные союзники не предоставили достаточно вооружения, ну или найти другие способы и отговорки, дабы просто оттянуть саму возможность проведения операции. Тем более что прогнозы по ее результативности крайне негативные", — заключил собеседник агентства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ
9 марта, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАРодион МирошникДенис ШмыгальЛлойд ОстинПентагон
 
 
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