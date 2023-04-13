В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой"
Родион Мирошник: США гонят армию Украины на убой, желая получить политические дивиденды
© AP Photo / LibkosРаненый украинский военный
© AP Photo / Libkos
Раненый украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. США гонят украинскую армию "на убой", желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом и Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров" по этому поводу. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он попросил дальнобойные ракеты и истребители.
"Гонят (ВСУ — Прим. ред.) именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет", — заявил Мирошник.
По его мнению, правительство Украины, наоборот, пытается под различными предлогами оттянуть наступление.
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"В этой борьбе, наоборот, видно, что то ли (Владимир) Зеленский, то ли другие представители его круга на самом деле очень сильно мандражируют и стремятся любым способом отодвинуть сроки проведения (наступления. — Прим. ред.). Оправдаться в том, что западные союзники не предоставили достаточно вооружения, ну или найти другие способы и отговорки, дабы просто оттянуть саму возможность проведения операции. Тем более что прогнозы по ее результативности крайне негативные", — заключил собеседник агентства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.