https://ria.ru/20230413/lnr-1864935023.html

В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой"

В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой" - РИА Новости, 13.04.2023

В ЛНР рассказали, зачем США гонят украинскую армию "на убой"

США гонят украинскую армию "на убой", желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву, заявил РИА Новости экс-глава представительства... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T00:29

2023-04-13T00:29

2023-04-13T00:45

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

сша

родион мирошник

денис шмыгаль

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840227363_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd89ca789ee05309d2a8181715ff5f72.jpg

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. США гонят украинскую армию "на убой", желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом и Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров" по этому поводу. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он попросил дальнобойные ракеты и истребители."Гонят (ВСУ — Прим. ред.) именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет", — заявил Мирошник. По его мнению, правительство Украины, наоборот, пытается под различными предлогами оттянуть наступление.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.

https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1864934268.html

https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856800581.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сша, родион мирошник, денис шмыгаль, ллойд остин, пентагон