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Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии - РИА Новости, 13.04.2023
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14:15 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/lepen-1865051337.html
Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии
Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии - РИА Новости, 13.04.2023
Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии
Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен не согласилась с мнением, что она "скорее русофилка". РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:15
2023-04-13T14:15
в мире
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марин ле пен
франция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен не согласилась с мнением, что она "скорее русофилка". "Я не могу позволить, чтобы так говорили", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais, комментируя утверждение, что она является "скорее русофилкой". Ле Пен в июне прошлого года заявляла, что согласна с мнением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать и что необходимо и дальше продолжать с ней диалог по Украине.
https://ria.ru/20220413/rossiya-1783412630.html
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в мире, россия, марин ле пен, франция
В мире, Россия, Марин Ле Пен, Франция
Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии

Ле Пен заявила, что не может позволить, чтобы ее называли русофилкой

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен не согласилась с мнением, что она "скорее русофилка".
"Я не могу позволить, чтобы так говорили", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais, комментируя утверждение, что она является "скорее русофилкой".
Ле Пен в июне прошлого года заявляла, что согласна с мнением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать и что необходимо и дальше продолжать с ней диалог по Украине.
Марин Ле Пен голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Энен-Бомон - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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