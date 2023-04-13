https://ria.ru/20230413/lepen-1865051337.html
Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии
Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии - РИА Новости, 13.04.2023
Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии
Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен не согласилась с мнением, что она "скорее русофилка". РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:15
2023-04-13T14:15
2023-04-13T14:15
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен не согласилась с мнением, что она "скорее русофилка". "Я не могу позволить, чтобы так говорили", - заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais, комментируя утверждение, что она является "скорее русофилкой". Ле Пен в июне прошлого года заявляла, что согласна с мнением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать и что необходимо и дальше продолжать с ней диалог по Украине.
https://ria.ru/20220413/rossiya-1783412630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, марин ле пен, франция
В мире, Россия, Марин Ле Пен, Франция
Ле Пен резко ответила на заявления о русофилии
Ле Пен заявила, что не может позволить, чтобы ее называли русофилкой