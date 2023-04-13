https://ria.ru/20230413/lebed-1865158933.html

В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку

В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку - РИА Новости, 13.04.2023

В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку

Полицейские Краснодарского края устанавливают личность подростка, который ловил лебедя на крючок удочки, а его приятель снимал это на видео, сообщило ГУМВД РФ... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:54

2023-04-13T18:54

2023-04-13T19:12

происшествия

краснодарский край

россия

кореновск

животные

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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Полицейские Краснодарского края устанавливают личность подростка, который ловил лебедя на крючок удочки, а его приятель снимал это на видео, сообщило ГУМВД РФ по региону. В сети распространилось видео, снятое молодыми людьми. На кадрах видно, как подросток зацепил лебедя на крючок удочки и подтянул к берегу. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в районе моста через реку Левый Бейсужек в Кореновске. "Сейчас сотрудники ОМВД России по Кореновскому району инициативно проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего, личности молодого человека и мотивов его действий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230413/blogersha-1865122873.html

краснодарский край

россия

кореновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодарский край, россия, кореновск, животные