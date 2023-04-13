https://ria.ru/20230413/lebed-1865158933.html
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку - РИА Новости, 13.04.2023
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку
Полицейские Краснодарского края устанавливают личность подростка, который ловил лебедя на крючок удочки, а его приятель снимал это на видео, сообщило ГУМВД РФ... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:54
2023-04-13T18:54
2023-04-13T19:12
происшествия
краснодарский край
россия
кореновск
животные
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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Полицейские Краснодарского края устанавливают личность подростка, который ловил лебедя на крючок удочки, а его приятель снимал это на видео, сообщило ГУМВД РФ по региону. В сети распространилось видео, снятое молодыми людьми. На кадрах видно, как подросток зацепил лебедя на крючок удочки и подтянул к берегу. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в районе моста через реку Левый Бейсужек в Кореновске. "Сейчас сотрудники ОМВД России по Кореновскому району инициативно проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего, личности молодого человека и мотивов его действий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230413/blogersha-1865122873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, кореновск, животные
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Кореновск, Животные
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку
В Кореновске Краснодарского края полиция ищет подростков, ловивших в реке лебедя на удочку