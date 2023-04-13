Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 13.04.2023 (обновлено: 19:12 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/lebed-1865158933.html
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку - РИА Новости, 13.04.2023
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку
Полицейские Краснодарского края устанавливают личность подростка, который ловил лебедя на крючок удочки, а его приятель снимал это на видео, сообщило ГУМВД РФ... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:54
2023-04-13T19:12
происшествия
краснодарский край
россия
кореновск
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865160965_0:237:1336:989_1920x0_80_0_0_d8d8b0a1b38d4870fbb83c51a9228ab4.jpg
КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Полицейские Краснодарского края устанавливают личность подростка, который ловил лебедя на крючок удочки, а его приятель снимал это на видео, сообщило ГУМВД РФ по региону. В сети распространилось видео, снятое молодыми людьми. На кадрах видно, как подросток зацепил лебедя на крючок удочки и подтянул к берегу. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в районе моста через реку Левый Бейсужек в Кореновске. "Сейчас сотрудники ОМВД России по Кореновскому району инициативно проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего, личности молодого человека и мотивов его действий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230413/blogersha-1865122873.html
краснодарский край
россия
кореновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865160965_0:112:1336:1114_1920x0_80_0_0_60e1a95dfea2d3539906f34421dae0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, кореновск, животные
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Кореновск, Животные
В Краснодарском крае полиция ищет подростков, ловивших лебедя на удочку

В Кореновске Краснодарского края полиция ищет подростков, ловивших в реке лебедя на удочку

© KORENOVSK TODAY/TelegramКадр видео издевательства над лебедем
Кадр видео издевательства над лебедем
© KORENOVSK TODAY/Telegram
Кадр видео издевательства над лебедем
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Полицейские Краснодарского края устанавливают личность подростка, который ловил лебедя на крючок удочки, а его приятель снимал это на видео, сообщило ГУМВД РФ по региону.
В сети распространилось видео, снятое молодыми людьми. На кадрах видно, как подросток зацепил лебедя на крючок удочки и подтянул к берегу. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в районе моста через реку Левый Бейсужек в Кореновске.
"Сейчас сотрудники ОМВД России по Кореновскому району инициативно проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего, личности молодого человека и мотивов его действий", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками
Вчера, 17:34
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКореновскЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала