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США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова, заявил Антонов
США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова, заявил Антонов - РИА Новости, 13.04.2023
США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова, заявил Антонов
США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, а также не обеспечили визы для... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T03:09
2023-04-13T03:09
2023-04-13T03:29
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, а также не обеспечили визы для делегации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача - нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — подчеркнул дипломат.По его словам, вокруг спецборта министра складывается "непонятная ситуация".Он подчеркнул, что хотя до мероприятия остались считанные дни, никакой определенности до сих пор нет.Российские дипломаты уже много лет указывают на сложности с получением виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств, вполне достаточен.
https://ria.ru/20230411/vizy-1864473689.html
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в мире, сша, оон, россия, анатолий антонов, сергей лавров
В мире, США, ООН, Россия, Анатолий Антонов, Сергей Лавров
США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова, заявил Антонов
Антонов: США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова на мероприятия ООН
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, а также не обеспечили визы для делегации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача - нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — подчеркнул дипломат.
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По его словам, вокруг спецборта министра складывается "непонятная ситуация".
«
"Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", — заявил посол.
Он подчеркнул, что хотя до мероприятия остались считанные дни, никакой определенности до сих пор нет.
Российские дипломаты уже много лет указывают на сложности с получением виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств, вполне достаточен.
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