https://ria.ru/20230413/lavrov-1864942820.html

США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова, заявил Антонов

США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова, заявил Антонов - РИА Новости, 13.04.2023

США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова, заявил Антонов

США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, а также не обеспечили визы для... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T03:09

2023-04-13T03:09

2023-04-13T03:29

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, а также не обеспечили визы для делегации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача - нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — подчеркнул дипломат.По его словам, вокруг спецборта министра складывается "непонятная ситуация".Он подчеркнул, что хотя до мероприятия остались считанные дни, никакой определенности до сих пор нет.Российские дипломаты уже много лет указывают на сложности с получением виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств, вполне достаточен.

https://ria.ru/20230411/vizy-1864473689.html

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в мире, сша, оон, россия, анатолий антонов, сергей лавров