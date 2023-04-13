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На Украине возбудили дело из-за аварийного состояния Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 13.04.2023
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Религия
 
12:34 13.04.2023 (обновлено: 12:48 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/lavra-1865018397.html
На Украине возбудили дело из-за аварийного состояния Киево-Печерской лавры
На Украине возбудили дело из-за аварийного состояния Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 13.04.2023
На Украине возбудили дело из-за аварийного состояния Киево-Печерской лавры
Уголовное дело возбуждено по факту аварийного состояния одного из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщили в четверг в полиции Киева. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:34
2023-04-13T12:48
религия
украина
киев
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту аварийного состояния одного из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщили в четверг в полиции Киева. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комиссия по приемке имущества в среду попала в один из корпусов Киево-Печерской лавры, по итогам осмотра составлено заявление "о повреждении объектов культурного наследия". В ведомстве уточнили, что в полицию обратились представители минкультуры с заявлением о "выявлении повреждений и разрушений одного из корпусов". "В настоящее время правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий", – говорится в сообщении. Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины ("умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей"). Сейчас продолжаются следственные действия. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не допускали проверяющих к помещениям. Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви владыка Климент заявлял, что у комиссии по приемке имущества заповедника "Киево-Печерская лавра" нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киев, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
На Украине возбудили дело из-за аварийного состояния Киево-Печерской лавры

Полиция завела уголовное дело из-за повреждения одного из корпусов Киево-Печерской лавры

© Фото : УПЦСотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : УПЦ
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту аварийного состояния одного из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщили в четверг в полиции Киева.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комиссия по приемке имущества в среду попала в один из корпусов Киево-Печерской лавры, по итогам осмотра составлено заявление "о повреждении объектов культурного наследия".
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"По факту незаконного разрушения объекта на территории Киево-Печерской лавры следователи начали уголовное производство", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.
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В ведомстве уточнили, что в полицию обратились представители минкультуры с заявлением о "выявлении повреждений и разрушений одного из корпусов". "В настоящее время правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий", – говорится в сообщении.
Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины ("умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей"). Сейчас продолжаются следственные действия.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не допускали проверяющих к помещениям. Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви владыка Климент заявлял, что у комиссии по приемке имущества заповедника "Киево-Печерская лавра" нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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