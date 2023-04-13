Рейтинг@Mail.ru
Полиция Испании ликвидировала лабораторию по переработке кокаиновой пасты - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 13.04.2023 (обновлено: 18:12 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/laboratoriya-1865128811.html
Полиция Испании ликвидировала лабораторию по переработке кокаиновой пасты
Полиция Испании ликвидировала лабораторию по переработке кокаиновой пасты - РИА Новости, 13.04.2023
Полиция Испании ликвидировала лабораторию по переработке кокаиновой пасты
Полиция Испании ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по переработке кокаиновой пасты в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению, мощностью 200... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:54
2023-04-13T18:12
в мире
испания
европа
лас-пальмас-де-гран-канария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg
МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. Полиция Испании ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по переработке кокаиновой пасты в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению, мощностью 200 килограммов в день, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов. "Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с португальской судебной полицией и колумбийским Управлением по борьбе с наркотиками (DIRAN) ликвидировали крупнейшую в Европе подпольную лабораторию по переработке кокаиновой пасты мощностью 200 килограммов в день", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, в рамках операции было арестовано восемнадцать человек: 11 - в Галисии, 4 - в Мадриде, 2 - в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и 1 - в Стране Басков. Также в результате 14 проведенных обысков агенты изъяли 1300 килограммов кокаиновой пасты, что, согласно полиции, является крупнейшей на сегодняшний день партией, которая была обнаружена за пределами районов производства наркотика. Кроме того, был изъят 151 килограмм гидрохлорида кокаина, более 23 000 литров прекурсоров и других химических веществ, а также 17 объектов недвижимости стоимостью около 1 700 000 евро. Отмечается, что макролаборатория, расположенная в провинции Понтеведра на северо-западе Испании, работала на полных мощностях 24 часа в сутки, а члены преступной организации, руководящие всем процессом, отличались высокой степенью организованностью и четким распределением ролей. "С одной стороны, колумбийцы предоставляли человеческие ресурсы в виде "поваров" или химиков-лаборантов. С другой стороны, мексиканцы предоставляли технические ноу-хау для правильного извлечения основы коки, которую перевозили спрятанной в больших камнедробильных машинах… Наконец, испанцы отвечали за основную часть операции, то есть управляли транспортировкой вещества из страны происхождения (Колумбии) в Понтеведру для соответствующей обработки в лаборатории", - объясняют правоохранительные органы. Расследование началось в октябре 2022 года, когда агентам полиции стало известно о существовании преступной организации, базирующейся в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Первые расследования показали, что она обладала мощной инфраструктурой, которая позволяла ее членам ввозить в Испанию крупные партии наркотиков.
https://ria.ru/20230309/ispaniya-1856654494.html
https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html
испания
европа
лас-пальмас-де-гран-канария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_66:0:1602:1152_1920x0_80_0_0_571c440bca9c0b80d682374554848c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, европа, лас-пальмас-де-гран-канария
В мире, Испания, Европа, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Полиция Испании ликвидировала лабораторию по переработке кокаиновой пасты

Полиция Испании ликвидировала крупнейшую в ЕС лабораторию по переработке кокаиновой пасты

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. Полиция Испании ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по переработке кокаиновой пасты в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению, мощностью 200 килограммов в день, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.
"Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с португальской судебной полицией и колумбийским Управлением по борьбе с наркотиками (DIRAN) ликвидировали крупнейшую в Европе подпольную лабораторию по переработке кокаиновой пасты мощностью 200 килограммов в день", - говорится в пресс-релизе.
Испанские полицейские на Тенерифе, Канарские острова - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Испании перехватили два парусника более чем с тонной кокаина
9 марта, 02:54
Сообщается, в рамках операции было арестовано восемнадцать человек: 11 - в Галисии, 4 - в Мадриде, 2 - в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и 1 - в Стране Басков. Также в результате 14 проведенных обысков агенты изъяли 1300 килограммов кокаиновой пасты, что, согласно полиции, является крупнейшей на сегодняшний день партией, которая была обнаружена за пределами районов производства наркотика. Кроме того, был изъят 151 килограмм гидрохлорида кокаина, более 23 000 литров прекурсоров и других химических веществ, а также 17 объектов недвижимости стоимостью около 1 700 000 евро.
Отмечается, что макролаборатория, расположенная в провинции Понтеведра на северо-западе Испании, работала на полных мощностях 24 часа в сутки, а члены преступной организации, руководящие всем процессом, отличались высокой степенью организованностью и четким распределением ролей.
"С одной стороны, колумбийцы предоставляли человеческие ресурсы в виде "поваров" или химиков-лаборантов. С другой стороны, мексиканцы предоставляли технические ноу-хау для правильного извлечения основы коки, которую перевозили спрятанной в больших камнедробильных машинах… Наконец, испанцы отвечали за основную часть операции, то есть управляли транспортировкой вещества из страны происхождения (Колумбии) в Понтеведру для соответствующей обработки в лаборатории", - объясняют правоохранительные органы.
Расследование началось в октябре 2022 года, когда агентам полиции стало известно о существовании преступной организации, базирующейся в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Первые расследования показали, что она обладала мощной инфраструктурой, которая позволяла ее членам ввозить в Испанию крупные партии наркотиков.
ФСБ о пресечении деятельности международного наркоканала
В Подмосковье арестовали трех иностранцев с крупной партией кокаина
10 апреля, 09:51
 
В миреИспанияЕвропаЛас-Пальмас-де-Гран-Канария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала