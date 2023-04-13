https://ria.ru/20230413/laboratoriya-1865128811.html

Полиция Испании ликвидировала лабораторию по переработке кокаиновой пасты

Полиция Испании ликвидировала лабораторию по переработке кокаиновой пасты - РИА Новости, 13.04.2023

Полиция Испании ликвидировала лабораторию по переработке кокаиновой пасты

Полиция Испании ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по переработке кокаиновой пасты в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению, мощностью 200... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:54

2023-04-13T17:54

2023-04-13T18:12

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лас-пальмас-де-гран-канария

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МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. Полиция Испании ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по переработке кокаиновой пасты в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению, мощностью 200 килограммов в день, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов. "Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с португальской судебной полицией и колумбийским Управлением по борьбе с наркотиками (DIRAN) ликвидировали крупнейшую в Европе подпольную лабораторию по переработке кокаиновой пасты мощностью 200 килограммов в день", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, в рамках операции было арестовано восемнадцать человек: 11 - в Галисии, 4 - в Мадриде, 2 - в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и 1 - в Стране Басков. Также в результате 14 проведенных обысков агенты изъяли 1300 килограммов кокаиновой пасты, что, согласно полиции, является крупнейшей на сегодняшний день партией, которая была обнаружена за пределами районов производства наркотика. Кроме того, был изъят 151 килограмм гидрохлорида кокаина, более 23 000 литров прекурсоров и других химических веществ, а также 17 объектов недвижимости стоимостью около 1 700 000 евро. Отмечается, что макролаборатория, расположенная в провинции Понтеведра на северо-западе Испании, работала на полных мощностях 24 часа в сутки, а члены преступной организации, руководящие всем процессом, отличались высокой степенью организованностью и четким распределением ролей. "С одной стороны, колумбийцы предоставляли человеческие ресурсы в виде "поваров" или химиков-лаборантов. С другой стороны, мексиканцы предоставляли технические ноу-хау для правильного извлечения основы коки, которую перевозили спрятанной в больших камнедробильных машинах… Наконец, испанцы отвечали за основную часть операции, то есть управляли транспортировкой вещества из страны происхождения (Колумбии) в Понтеведру для соответствующей обработки в лаборатории", - объясняют правоохранительные органы. Расследование началось в октябре 2022 года, когда агентам полиции стало известно о существовании преступной организации, базирующейся в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Первые расследования показали, что она обладала мощной инфраструктурой, которая позволяла ее членам ввозить в Испанию крупные партии наркотиков.

https://ria.ru/20230309/ispaniya-1856654494.html

https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html

испания

европа

лас-пальмас-де-гран-канария

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в мире, испания, европа, лас-пальмас-де-гран-канария