https://ria.ru/20230413/kuleba-1865092957.html

В Госдуме дали совет Кулебе после заявлений о статусе Черного моря

В Госдуме дали совет Кулебе после заявлений о статусе Черного моря - РИА Новости, 13.04.2023

В Госдуме дали совет Кулебе после заявлений о статусе Черного моря

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, предложившему отдать Черное море в распоряжение НАТО, обратиться РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:05

2023-04-13T16:05

2023-04-13T16:05

в мире

черное море

дмитрий кулеба

леонид ивлев

нато

госдума рф

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, предложившему отдать Черное море в распоряжение НАТО, обратиться к психиатру. Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации. По его словам, своими заявлениями Кулеба призывает нарушить конвенцию Монтрё, условия мореплавания и безопасности в Черном море. "Полагаю, что это глупости", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230413/nato-1865029529.html

черное море

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, черное море, дмитрий кулеба, леонид ивлев, нато, госдума рф, республика крым, украина