https://ria.ru/20230413/kuleba-1865092957.html
В Госдуме дали совет Кулебе после заявлений о статусе Черного моря
В Госдуме дали совет Кулебе после заявлений о статусе Черного моря - РИА Новости, 13.04.2023
В Госдуме дали совет Кулебе после заявлений о статусе Черного моря
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, предложившему отдать Черное море в распоряжение НАТО, обратиться РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:05
2023-04-13T16:05
2023-04-13T16:05
в мире
черное море
дмитрий кулеба
леонид ивлев
нато
госдума рф
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, предложившему отдать Черное море в распоряжение НАТО, обратиться к психиатру. Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации. По его словам, своими заявлениями Кулеба призывает нарушить конвенцию Монтрё, условия мореплавания и безопасности в Черном море. "Полагаю, что это глупости", - подчеркнул депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, дмитрий кулеба, леонид ивлев, нато, госдума рф, республика крым, украина
В мире, Черное море, Дмитрий Кулеба, Леонид Ивлев, НАТО, Госдума РФ, Республика Крым, Украина
В Госдуме дали совет Кулебе после заявлений о статусе Черного моря
Депутат Ивлев посоветовал Кулебе после слов о статусе Черного моря обратиться к психиатру
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, предложившему отдать Черное море в распоряжение НАТО, обратиться к психиатру.
Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации.
«
"Надо обращаться к психиатру. Кулеба не понимает правовых последствий и последствий для безопасности в Причерноморском регионе, к которым он призывает", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, своими заявлениями Кулеба призывает нарушить конвенцию Монтрё, условия мореплавания и безопасности в Черном море.
"Полагаю, что это глупости", - подчеркнул депутат.
В Кремле заявили, что Черному морю никогда не стать внутренним для НАТО