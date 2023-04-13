https://ria.ru/20230413/kuba-1864940159.html

Президент Кубы назвал полет Гагарина чудом советского социализма

Президент Кубы назвал полет Гагарина чудом советского социализма - РИА Новости, 13.04.2023

Президент Кубы назвал полет Гагарина чудом советского социализма

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель в годовщину первого космического полета призвал рассказывать о нем внукам - вдохновленные дружбой с Юрием Гагариным, кубинцы... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T02:00

2023-04-13T02:00

2023-04-13T02:00

куба

гавана

ссср

юрий гагарин (космонавт)

юрий романенко

мигель диас-канель

в мире

космос - риа наука

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МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель в годовщину первого космического полета призвал рассказывать о нем внукам - вдохновленные дружбой с Юрием Гагариным, кубинцы тоже отправили на орбиту космонавта. "Расскажем внукам о чуде 12 апреля 1961 года: советский социализм поднял в космос человека из народа. Этот человек был нашим другом и вдохновил тысячи молодых кубинцев. Кубинский социализм осуществил эту мечту", - написал политик в Twitter. Шестьдесят два года назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. Во время своей поездки в Гавану 26 июля 1961 года Гагарин сказал, что однажды кубинец тоже полетит в космос. Единственный кубинский и первый латиноамериканский космонавт генерал Арнальдо Тамайо был в тот момент 18-летним юношей, который собирался пройти летную подготовку в СССР. В 1980 году Тамайо вместе с советским космонавтом Юрием Романенко отправился в космос на корабле "Союз-38". После стыковки со станцией "Салют-6" Тамайо и Романенко изучали причины синдрома адаптации в космосе, полет продлился 7 суток.

https://ria.ru/20230413/gagarin-1864936343.html

https://ria.ru/20230412/gagarin-1864727594.html

куба

гавана

ссср

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куба, гавана, ссср, юрий гагарин (космонавт), юрий романенко, мигель диас-канель, в мире, космос - риа наука