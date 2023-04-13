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Президент Кубы назвал полет Гагарина чудом советского социализма - РИА Новости, 13.04.2023
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02:00 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kuba-1864940159.html
Президент Кубы назвал полет Гагарина чудом советского социализма
Президент Кубы назвал полет Гагарина чудом советского социализма - РИА Новости, 13.04.2023
Президент Кубы назвал полет Гагарина чудом советского социализма
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель в годовщину первого космического полета призвал рассказывать о нем внукам - вдохновленные дружбой с Юрием Гагариным, кубинцы... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:00
2023-04-13T02:00
куба
гавана
ссср
юрий гагарин (космонавт)
юрий романенко
мигель диас-канель
в мире
космос - риа наука
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МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель в годовщину первого космического полета призвал рассказывать о нем внукам - вдохновленные дружбой с Юрием Гагариным, кубинцы тоже отправили на орбиту космонавта. "Расскажем внукам о чуде 12 апреля 1961 года: советский социализм поднял в космос человека из народа. Этот человек был нашим другом и вдохновил тысячи молодых кубинцев. Кубинский социализм осуществил эту мечту", - написал политик в Twitter. Шестьдесят два года назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. Во время своей поездки в Гавану 26 июля 1961 года Гагарин сказал, что однажды кубинец тоже полетит в космос. Единственный кубинский и первый латиноамериканский космонавт генерал Арнальдо Тамайо был в тот момент 18-летним юношей, который собирался пройти летную подготовку в СССР. В 1980 году Тамайо вместе с советским космонавтом Юрием Романенко отправился в космос на корабле "Союз-38". После стыковки со станцией "Салют-6" Тамайо и Романенко изучали причины синдрома адаптации в космосе, полет продлился 7 суток.
https://ria.ru/20230413/gagarin-1864936343.html
https://ria.ru/20230412/gagarin-1864727594.html
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куба, гавана, ссср, юрий гагарин (космонавт), юрий романенко, мигель диас-канель, в мире, космос - риа наука
Куба, Гавана, СССР, Юрий Гагарин (космонавт), Юрий Романенко, Мигель Диас-Канель, В мире, Космос - РИА Наука
Президент Кубы назвал полет Гагарина чудом советского социализма

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал полет Гагарина чудом советского социализма

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПамятник космонавту Юрию Гагарину
Памятник космонавту Юрию Гагарину - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Памятник космонавту Юрию Гагарину. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель в годовщину первого космического полета призвал рассказывать о нем внукам - вдохновленные дружбой с Юрием Гагариным, кубинцы тоже отправили на орбиту космонавта.
"Расскажем внукам о чуде 12 апреля 1961 года: советский социализм поднял в космос человека из народа. Этот человек был нашим другом и вдохновил тысячи молодых кубинцев. Кубинский социализм осуществил эту мечту", - написал политик в Twitter.
Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Боливии открыли бюст Юрия Гагарина
01:00
Шестьдесят два года назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. Во время своей поездки в Гавану 26 июля 1961 года Гагарин сказал, что однажды кубинец тоже полетит в космос.
Единственный кубинский и первый латиноамериканский космонавт генерал Арнальдо Тамайо был в тот момент 18-летним юношей, который собирался пройти летную подготовку в СССР. В 1980 году Тамайо вместе с советским космонавтом Юрием Романенко отправился в космос на корабле "Союз-38". После стыковки со станцией "Салют-6" Тамайо и Романенко изучали причины синдрома адаптации в космосе, полет продлился 7 суток.
Лётчик-космонавт Юрий Гагарин держит голубя, подаренного ему болгарскими пионерами - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине
Вчера, 16:20
 
КубаГаванаСССРЮрий Гагарин (космонавт)Юрий РоманенкоМигель Диас-КанельВ миреКосмос - РИА Наука
 
 
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