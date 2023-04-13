Рейтинг@Mail.ru
В России закончили расследование дела о присвоении средств криптобиржи - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kripto-1865164645.html
В России закончили расследование дела о присвоении средств криптобиржи
В России закончили расследование дела о присвоении средств криптобиржи - РИА Новости, 13.04.2023
В России закончили расследование дела о присвоении средств криптобиржи
Следователи полиции завершили расследование первого в РФ уголовного дела о присвоении средств криптобиржи, ущерб превысил 3 миллиарда рублей, сообщили... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:14
2023-04-13T19:14
россия
криптовалюта
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи полиции завершили расследование первого в РФ уголовного дела о присвоении средств криптобиржи, ущерб превысил 3 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-центре ведомстве. "Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи "WEX". Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании "World Exchange Services Pte. Ltd.", - сказали в ведомстве. Как считает следствие, в октябре 2018 года злоумышленник "заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу". Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к активам, присвоив имущество более чем на 3 миллиарда рублей. Для возмещения причинённого вреда были наложены аресты на имущество обвиняемого и добровольно внесённые им деньги на сумму более 4,3 миллиардов рублей. "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пользователи криптобиржи "WEX" вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, подать исковое заявление в отношении ответчика - юридического лица "World Exchange Services Pte. Ltd.", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230303/mayning-1855698435.html
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854278566.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, криптовалюта, происшествия
Россия, Криптовалюта, Происшествия
В России закончили расследование дела о присвоении средств криптобиржи

МВД закончило расследование первого в России дела о присвоении средств криптобиржи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи полиции завершили расследование первого в РФ уголовного дела о присвоении средств криптобиржи, ущерб превысил 3 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-центре ведомстве.
"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи "WEX". Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании "World Exchange Services Pte. Ltd.", - сказали в ведомстве.
Молоток в зале судебных заседаний
Суд в Петербурге поддержал взыскание за тайный майнинг на птицеферме
3 марта, 17:11
Как считает следствие, в октябре 2018 года злоумышленник "заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу". Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к активам, присвоив имущество более чем на 3 миллиарда рублей.
Для возмещения причинённого вреда были наложены аресты на имущество обвиняемого и добровольно внесённые им деньги на сумму более 4,3 миллиардов рублей.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пользователи криптобиржи "WEX" вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, подать исковое заявление в отношении ответчика - юридического лица "World Exchange Services Pte. Ltd.", - добавили в министерстве.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
СМИ: две крупнейшие криптобиржи отказались блокировать российские банки
25 февраля, 14:43
 
РоссияКриптовалютаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала