https://ria.ru/20230413/kripto-1865164645.html

В России закончили расследование дела о присвоении средств криптобиржи

В России закончили расследование дела о присвоении средств криптобиржи - РИА Новости, 13.04.2023

В России закончили расследование дела о присвоении средств криптобиржи

Следователи полиции завершили расследование первого в РФ уголовного дела о присвоении средств криптобиржи, ущерб превысил 3 миллиарда рублей, сообщили... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:14

2023-04-13T19:14

2023-04-13T19:14

россия

криптовалюта

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи полиции завершили расследование первого в РФ уголовного дела о присвоении средств криптобиржи, ущерб превысил 3 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-центре ведомстве. "Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи "WEX". Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании "World Exchange Services Pte. Ltd.", - сказали в ведомстве. Как считает следствие, в октябре 2018 года злоумышленник "заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу". Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к активам, присвоив имущество более чем на 3 миллиарда рублей. Для возмещения причинённого вреда были наложены аресты на имущество обвиняемого и добровольно внесённые им деньги на сумму более 4,3 миллиардов рублей. "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пользователи криптобиржи "WEX" вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, подать исковое заявление в отношении ответчика - юридического лица "World Exchange Services Pte. Ltd.", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230303/mayning-1855698435.html

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россия, криптовалюта, происшествия