https://ria.ru/20230413/kredity-1864981373.html
Великобритания предоставит Украине дополнительные кредиты
Великобритания предоставит Украине дополнительные кредиты - РИА Новости, 13.04.2023
Великобритания предоставит Украине дополнительные кредиты
Великобритания готова предоставить Украине для экономических нужд дополнительные кредиты на сумму 500 миллионов долларов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:38
2023-04-13T10:38
2023-04-13T10:44
украина
великобритания
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Великобритания готова предоставить Украине для экономических нужд дополнительные кредиты на сумму 500 миллионов долларов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление британского минфина. "Великобритания готова предоставить Украине еще 500 миллионов долларов в виде гарантированных кредитов, доводя общую сумму (кредитов для Украины) в этом году до 1 миллиарда долларов и общую сумму, обещанную Великобританией для поддержки Украины, до 6,5 миллиарда фунтов (более 8 миллиардов долларов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что деньги будут направлены на экономические нужды Украины: содержание больниц и школ, а также поддержку уязвимых граждан.
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украина, великобритания, экономика
Украина, Великобритания, Экономика
Великобритания предоставит Украине дополнительные кредиты
Sky News: Британия готова предоставить Украине кредиты на сумму 500 миллионов долларов