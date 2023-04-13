https://ria.ru/20230413/krakh-1864947551.html

"Не сможет обратить вспять": Америке предрекли неминуемый крах

"Не сможет обратить вспять": Америке предрекли неминуемый крах - РИА Новости, 13.04.2023

"Не сможет обратить вспять": Америке предрекли неминуемый крах

Попытки США сохранить гегемонию обречены на провал, говорится в статье Global Times. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:05

2023-04-13T06:05

2023-04-13T11:17

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Попытки США сохранить гегемонию обречены на провал, говорится в статье Global Times.В статье говорится, что Штаты держат своих союзников в "ежовых рукавицах", пытаются сдерживать Россию и Китай, ведут экономическую конфронтацию, распространяют клевету, а теперь хотят притвориться "нежным великаном", который не хочет, чтобы ему бросали вызов."Теперь на это мало кто купится", — резюмировало издание.На фоне специальной военной операции на Украине США усилили санкционное давление на Россию, из-за чего многие страны начали переходить на расчеты в национальных валютах. Предпринимаемые Западом агрессивные действия на международной арене вынудили другие страны противостоять его влиянию, развивая региональное сотрудничество и придерживаясь концепции многополярного мира.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, китай, брикс, g7