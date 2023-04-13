"Не сможет обратить вспять": Америке предрекли неминуемый крах
Global Times: США не смогут обратить вспять свой неминуемый крах
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Попытки США сохранить гегемонию обречены на провал, говорится в статье Global Times.
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"Нравится это США или нет, но голосов, призывающих к новому миропорядку, становится все больше. Началась дедолларизация. Страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растет, в то время как влияние G7 снижается. Такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества, становятся все более популярными. Это тенденции, которые США не могут обратить вспять даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим", — отметил обозреватель.
"Теперь на это мало кто купится", — резюмировало издание.
На фоне специальной военной операции на Украине США усилили санкционное давление на Россию, из-за чего многие страны начали переходить на расчеты в национальных валютах. Предпринимаемые Западом агрессивные действия на международной арене вынудили другие страны противостоять его влиянию, развивая региональное сотрудничество и придерживаясь концепции многополярного мира.
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