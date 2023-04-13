https://ria.ru/20230413/kosmos-1864892011.html
Определены города России, куда едут увлеченные космосом туристы
Определены города России, куда едут увлеченные космосом туристы - РИА Новости, 13.04.2023
Определены города России, куда едут увлеченные космосом туристы
Определены города РФ, которые связаны с историей развития космонавтики в РФ, сообщают специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме Высшей школы... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:18
2023-04-13T05:18
2023-04-13T05:50
туризм
новости - туризм
калужская область
юрий гагарин (космонавт)
сергей королев
константин циолковский
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Определены города РФ, которые связаны с историей развития космонавтики в РФ, сообщают специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.БоровскОсмотр городка в Калужской области можно начать с главной площади. Там расположился монумент Константина Циолковского – теоретика освоения космоса, первого заговорившим о ракетах. Его изобразили человеком в валенках, взор которого устремлен в небо, на взлетающую ракету – копию той, что стоит на ВДНХ в Москве.По дороге к музею-квартире ученого, расположенную на одноименной улице, можно увидеть памятник Юрию Гагарину. В музее – конструкции и документы, связанные с ракетостроением.КоролевВ 27 километрах от Москвы находится город, названный в честь человека, благодаря которому началось освоение космоса — Сергея Королева. Он главный конструктор первых ракет-носителей, искусственного спутника Земли, пилотируемых космических кораблей.Главная достопримечательность города — Центр управления космическими полетами. Именно отсюда 12 апреля 1961 года контролировалась отправка первого человека в космос. Центр открыт для посещения туристов в составе экскурсий.На улице Карла Либкнехта стоит неприметный трехэтажный дом, в котором 11 лет прожил Королев.В музее Ракетно-космической корпорации "Энергия" можно увидеть пилотируемые корабли, капсулы Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, макет космической станции.ГагаринВсего за один день – 12 апреля 1961 года – Гжатск в Смоленской области стал известен на весь мир. Юрий Гагарин родился и вырос в этом городке. В 1968 году его переименовали в честь земляка.Сейчас там – памятник Юрию Гагарину, музей Первого полета, мемориальный музей космонавта, дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино.Звездный городокРасположенный в Подмосковье, Звездный городок был тренировочной площадкой для поколений космонавтов и ученых, работавших на орбите.Гости могут осмотреть музей, посвященный истории освоения космоса, памятник Юрию Гагарину и аллею космонавтов, а также посетить уникальные тренажеры — самую большую в мире центрифугу, гидролабораторию, бассейн, предназначенные для определения того, насколько человек готов переносить космические перегрузки.
https://ria.ru/20230412/sochi-1864868227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, калужская область, юрий гагарин (космонавт), сергей королев, константин циолковский
Туризм, Новости - Туризм, Калужская область, Юрий Гагарин (космонавт), Сергей Королев, Константин Циолковский
Определены города России, куда едут увлеченные космосом туристы
Исследователи назвали российские города для увлеченных космосом туристов
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Определены города РФ, которые связаны с историей развития космонавтики в РФ, сообщают специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Осмотр городка в Калужской области
можно начать с главной площади. Там расположился монумент Константина Циолковского
– теоретика освоения космоса, первого заговорившим о ракетах. Его изобразили человеком в валенках, взор которого устремлен в небо, на взлетающую ракету – копию той, что стоит на ВДНХ в Москве
.
По дороге к музею-квартире ученого, расположенную на одноименной улице, можно увидеть памятник Юрию Гагарину
. В музее – конструкции и документы, связанные с ракетостроением.
В 27 километрах от Москвы находится город, названный в честь человека, благодаря которому началось освоение космоса — Сергея Королева
. Он главный конструктор первых ракет-носителей, искусственного спутника Земли
, пилотируемых космических кораблей.
Главная достопримечательность города — Центр управления космическими полетами. Именно отсюда 12 апреля 1961 года контролировалась отправка первого человека в космос. Центр открыт для посещения туристов в составе экскурсий.
На улице Карла Либкнехта стоит неприметный трехэтажный дом, в котором 11 лет прожил Королев.
В музее Ракетно-космической корпорации "Энергия
" можно увидеть пилотируемые корабли, капсулы Юрия Гагарина и Валентины Терешковой
, макет космической станции.
Всего за один день – 12 апреля 1961 года – Гжатск в Смоленской области
стал известен на весь мир. Юрий Гагарин родился и вырос в этом городке. В 1968 году его переименовали в честь земляка.
Сейчас там – памятник Юрию Гагарину, музей Первого полета, мемориальный музей космонавта, дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино.
Расположенный в Подмосковье
, Звездный городок
был тренировочной площадкой для поколений космонавтов и ученых, работавших на орбите.
Гости могут осмотреть музей, посвященный истории освоения космоса, памятник Юрию Гагарину и аллею космонавтов, а также посетить уникальные тренажеры — самую большую в мире центрифугу, гидролабораторию, бассейн, предназначенные для определения того, насколько человек готов переносить космические перегрузки.
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