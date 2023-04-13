https://ria.ru/20230413/kosmos-1864892011.html

Определены города России, куда едут увлеченные космосом туристы

Определены города России, куда едут увлеченные космосом туристы - РИА Новости, 13.04.2023

Определены города России, куда едут увлеченные космосом туристы

Определены города РФ, которые связаны с историей развития космонавтики в РФ, сообщают специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме Высшей школы... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T05:18

2023-04-13T05:18

2023-04-13T05:50

туризм

новости - туризм

калужская область

юрий гагарин (космонавт)

сергей королев

константин циолковский

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Определены города РФ, которые связаны с историей развития космонавтики в РФ, сообщают специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.БоровскОсмотр городка в Калужской области можно начать с главной площади. Там расположился монумент Константина Циолковского – теоретика освоения космоса, первого заговорившим о ракетах. Его изобразили человеком в валенках, взор которого устремлен в небо, на взлетающую ракету – копию той, что стоит на ВДНХ в Москве.По дороге к музею-квартире ученого, расположенную на одноименной улице, можно увидеть памятник Юрию Гагарину. В музее – конструкции и документы, связанные с ракетостроением.КоролевВ 27 километрах от Москвы находится город, названный в честь человека, благодаря которому началось освоение космоса — Сергея Королева. Он главный конструктор первых ракет-носителей, искусственного спутника Земли, пилотируемых космических кораблей.Главная достопримечательность города — Центр управления космическими полетами. Именно отсюда 12 апреля 1961 года контролировалась отправка первого человека в космос. Центр открыт для посещения туристов в составе экскурсий.На улице Карла Либкнехта стоит неприметный трехэтажный дом, в котором 11 лет прожил Королев.В музее Ракетно-космической корпорации "Энергия" можно увидеть пилотируемые корабли, капсулы Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, макет космической станции.ГагаринВсего за один день – 12 апреля 1961 года – Гжатск в Смоленской области стал известен на весь мир. Юрий Гагарин родился и вырос в этом городке. В 1968 году его переименовали в честь земляка.Сейчас там – памятник Юрию Гагарину, музей Первого полета, мемориальный музей космонавта, дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино.Звездный городокРасположенный в Подмосковье, Звездный городок был тренировочной площадкой для поколений космонавтов и ученых, работавших на орбите.Гости могут осмотреть музей, посвященный истории освоения космоса, памятник Юрию Гагарину и аллею космонавтов, а также посетить уникальные тренажеры — самую большую в мире центрифугу, гидролабораторию, бассейн, предназначенные для определения того, насколько человек готов переносить космические перегрузки.

https://ria.ru/20230412/sochi-1864868227.html

калужская область

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, калужская область, юрий гагарин (космонавт), сергей королев, константин циолковский