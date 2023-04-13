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Попова рассказала, почему число больных COVID-19 на пике не снижается - РИА Новости, 13.04.2023
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11:06 13.04.2023 (обновлено: 12:00 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864990110.html
Попова рассказала, почему число больных COVID-19 на пике не снижается
Попова рассказала, почему число больных COVID-19 на пике не снижается - РИА Новости, 13.04.2023
Попова рассказала, почему число больных COVID-19 на пике не снижается
Каждый новый вариант коронавируса отличается от предыдущего и способен обходить иммунитет, поэтому число заболевших COVID-19 на пике не уменьшается, заявила в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:06
2023-04-13T12:00
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Каждый новый вариант коронавируса отличается от предыдущего и способен обходить иммунитет, поэтому число заболевших COVID-19 на пике не уменьшается, заявила в эфире телеканала НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, сейчас в российской базе данных собрана информация о примерно 600 разных вариантах коронавируса, которые за три года выявили в стране.В последнее время наиболее распространенным в России был омикрон-штамм SARS-CoV-2, в середине января специалисты выявили первый случай заражения вариантом под названием "кракен". Он считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса.
https://ria.ru/20230407/koronavirus-1863784844.html
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Попова рассказала, почему число больных COVID-19 на пике не снижается

Попова: новые варианты COVID обходят иммунитет, поэтому число больных на пике не снижается

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Каждый новый вариант коронавируса отличается от предыдущего и способен обходить иммунитет, поэтому число заболевших COVID-19 на пике не уменьшается, заявила в эфире телеканала НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«

"Каждый новый геновариант коронавируса имеет отличные от предыдущего свойства, что еще хуже — он, обладая этими свойствами, обходит иммунитет, сформированный при встрече с его предыдущим собратом, поэтому количество заболевших, к сожалению, на пике не уменьшается", — сказала она.

По словам Поповой, сейчас в российской базе данных собрана информация о примерно 600 разных вариантах коронавируса, которые за три года выявили в стране.
В последнее время наиболее распространенным в России был омикрон-штамм SARS-CoV-2, в середине января специалисты выявили первый случай заражения вариантом под названием "кракен". Он считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса.
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Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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