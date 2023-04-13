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В ГД рассказали, как надо ответить на решение Гааги по делу "Нафтогаза" - РИА Новости, 13.04.2023
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15:13 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kompensatsiya-1865073001.html
В ГД рассказали, как надо ответить на решение Гааги по делу "Нафтогаза"
В ГД рассказали, как надо ответить на решение Гааги по делу "Нафтогаза" - РИА Новости, 13.04.2023
В ГД рассказали, как надо ответить на решение Гааги по делу "Нафтогаза"
Российской стороне нужно подавать встречный иск к Киеву за потерю активов на территории Украины за весь период ее существования, заявил РИА Новости депутат ГД... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:13
2023-04-13T15:13
россия
украина
олег морозов
госдума рф
нафтогаз украины
экономика
гаага
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российской стороне нужно подавать встречный иск к Киеву за потерю активов на территории Украины за весь период ее существования, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя сообщение главы украинского "Нафтогаза" Алексея Чернышова о решении арбитражного трибунала в Гааге. Ранее Чернышов заявил, что инстанция в Гааге обязала Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские специалисты, "которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях". "На мой взгляд, нужен встречный иск к Украине за потерю наших активов на территории Украины за весь период её существования после незаконных Беловежских соглашений", - сказал Морозов, по мнению которого также следует обсудить "украденные активы компании "Татнефть". Депутат добавил, что Крым является территорией России, поэтому имущественные права иностранных государств и граждан регулируются законодательством РФ. "А все иные правовые и имущественные вопросы следует обсуждать, если они возникнут, после завершения СВО. Многие их них отпадут сами собой", - считает Морозов.
https://ria.ru/20230413/kompensatsii-1865033465.html
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россия, украина, олег морозов, госдума рф, нафтогаз украины, экономика, гаага
Россия, Украина, Олег Морозов, Госдума РФ, Нафтогаз Украины, Экономика, Гаага
В ГД рассказали, как надо ответить на решение Гааги по делу "Нафтогаза"

Депутат Морозов предложил в ответ на дело "Нафтогаза" подать иск к Киеву за потерю активов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российской стороне нужно подавать встречный иск к Киеву за потерю активов на территории Украины за весь период ее существования, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя сообщение главы украинского "Нафтогаза" Алексея Чернышова о решении арбитражного трибунала в Гааге.
Ранее Чернышов заявил, что инстанция в Гааге обязала Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские специалисты, "которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях".
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"На мой взгляд, нужен встречный иск к Украине за потерю наших активов на территории Украины за весь период её существования после незаконных Беловежских соглашений", - сказал Морозов, по мнению которого также следует обсудить "украденные активы компании "Татнефть".
Депутат добавил, что Крым является территорией России, поэтому имущественные права иностранных государств и граждан регулируются законодательством РФ. "А все иные правовые и имущественные вопросы следует обсуждать, если они возникнут, после завершения СВО. Многие их них отпадут сами собой", - считает Морозов.
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РоссияУкраинаОлег МорозовГосдума РФНафтогаз УкраиныЭкономикаГаага
 
 
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