https://ria.ru/20230413/kompensatsiya-1865073001.html

В ГД рассказали, как надо ответить на решение Гааги по делу "Нафтогаза"

В ГД рассказали, как надо ответить на решение Гааги по делу "Нафтогаза" - РИА Новости, 13.04.2023

В ГД рассказали, как надо ответить на решение Гааги по делу "Нафтогаза"

Российской стороне нужно подавать встречный иск к Киеву за потерю активов на территории Украины за весь период ее существования, заявил РИА Новости депутат ГД... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:13

2023-04-13T15:13

2023-04-13T15:13

россия

украина

олег морозов

госдума рф

нафтогаз украины

экономика

гаага

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российской стороне нужно подавать встречный иск к Киеву за потерю активов на территории Украины за весь период ее существования, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя сообщение главы украинского "Нафтогаза" Алексея Чернышова о решении арбитражного трибунала в Гааге. Ранее Чернышов заявил, что инстанция в Гааге обязала Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские специалисты, "которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях". "На мой взгляд, нужен встречный иск к Украине за потерю наших активов на территории Украины за весь период её существования после незаконных Беловежских соглашений", - сказал Морозов, по мнению которого также следует обсудить "украденные активы компании "Татнефть". Депутат добавил, что Крым является территорией России, поэтому имущественные права иностранных государств и граждан регулируются законодательством РФ. "А все иные правовые и имущественные вопросы следует обсуждать, если они возникнут, после завершения СВО. Многие их них отпадут сами собой", - считает Морозов.

https://ria.ru/20230413/kompensatsii-1865033465.html

https://ria.ru/20230413/kompensatsiya-1865052953.html

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украина

гаага

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, олег морозов, госдума рф, нафтогаз украины, экономика, гаага