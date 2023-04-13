https://ria.ru/20230413/kndr-1864990569.html

В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР

В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023

В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР

Китай надеется на спокойствие и сдержанность всех сторон после очередного ракетного пуска КНДР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:08

2023-04-13T11:08

2023-04-13T11:08

в мире

китай

кндр (северная корея)

корейский полуостров

сша

фумио кисида

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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай надеется на спокойствие и сдержанность всех сторон после очередного ракетного пуска КНДР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Нынешний виток напряженности на Корейском полуострове происходит не без причины, негативное влияние того, что США ранее активно проводили военные учения возле Корейского полуострова и размещали стратегические вооружения, очевидно для всех", - заявил Ван Вэньбинь. Дипломат выразил надежду, что "все стороны сохранят спокойствие и сдержанность, прекратят конфронтацию и перестанут оказывать давление, в частности, США должны как можно скорее предпринять конкретные действия, чтобы отреагировать на обоснованные опасения КНДР и создать условия для скорейшей разрядки напряженности и возобновления диалога". Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета может упасть в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксирован не был. К этому часу информации об ущербе, нанесенном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864945370.html

https://ria.ru/20230411/rakety-1864632380.html

китай

кндр (северная корея)

корейский полуостров

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша, фумио кисида