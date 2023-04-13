В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР
В МИД КНР назвали новый пуск ракеты КНДР реакцией на учения и размещение вооружений США
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай надеется на спокойствие и сдержанность всех сторон после очередного ракетного пуска КНДР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Нынешний виток напряженности на Корейском полуострове происходит не без причины, негативное влияние того, что США ранее активно проводили военные учения возле Корейского полуострова и размещали стратегические вооружения, очевидно для всех", - заявил Ван Вэньбинь.
Дипломат выразил надежду, что "все стороны сохранят спокойствие и сдержанность, прекратят конфронтацию и перестанут оказывать давление, в частности, США должны как можно скорее предпринять конкретные действия, чтобы отреагировать на обоснованные опасения КНДР и создать условия для скорейшей разрядки напряженности и возобновления диалога".
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета может упасть в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксирован не был. К этому часу информации об ущербе, нанесенном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.