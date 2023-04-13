Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kndr-1864990569.html
В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР
В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР
Китай надеется на спокойствие и сдержанность всех сторон после очередного ракетного пуска КНДР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:08
2023-04-13T11:08
в мире
китай
кндр (северная корея)
корейский полуостров
сша
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай надеется на спокойствие и сдержанность всех сторон после очередного ракетного пуска КНДР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Нынешний виток напряженности на Корейском полуострове происходит не без причины, негативное влияние того, что США ранее активно проводили военные учения возле Корейского полуострова и размещали стратегические вооружения, очевидно для всех", - заявил Ван Вэньбинь. Дипломат выразил надежду, что "все стороны сохранят спокойствие и сдержанность, прекратят конфронтацию и перестанут оказывать давление, в частности, США должны как можно скорее предпринять конкретные действия, чтобы отреагировать на обоснованные опасения КНДР и создать условия для скорейшей разрядки напряженности и возобновления диалога". Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета может упасть в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксирован не был. К этому часу информации об ущербе, нанесенном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864945370.html
https://ria.ru/20230411/rakety-1864632380.html
китай
кндр (северная корея)
корейский полуостров
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша, фумио кисида
В мире, Китай, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, США, Фумио Кисида
В МИД Китая прокомментировали новый пуск ракеты КНДР

В МИД КНР назвали новый пуск ракеты КНДР реакцией на учения и размещение вооружений США

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай надеется на спокойствие и сдержанность всех сторон после очередного ракетного пуска КНДР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Нынешний виток напряженности на Корейском полуострове происходит не без причины, негативное влияние того, что США ранее активно проводили военные учения возле Корейского полуострова и размещали стратегические вооружения, очевидно для всех", - заявил Ван Вэньбинь.
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР
Вчера, 04:29
Дипломат выразил надежду, что "все стороны сохранят спокойствие и сдержанность, прекратят конфронтацию и перестанут оказывать давление, в частности, США должны как можно скорее предпринять конкретные действия, чтобы отреагировать на обоснованные опасения КНДР и создать условия для скорейшей разрядки напряженности и возобновления диалога".
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета может упасть в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксирован не был. К этому часу информации об ущербе, нанесенном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет
11 апреля, 23:30
 
В миреКитайКНДР (Северная Корея)Корейский полуостровСШАФумио Кисида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала