https://ria.ru/20230413/kndr-1864944989.html

КНДР запустила ракету средней или большей дальности, пишут СМИ

КНДР запустила ракету средней или большей дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

КНДР запустила ракету средней или большей дальности, пишут СМИ

Северная Корея в четверг запустила баллистическую ракету средней или большей дальности в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T04:13

2023-04-13T04:13

2023-04-13T04:13

в мире

южная корея

пхеньян

ким чен ын

ким ир сен

японское море

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СЕУЛ, 13 апр – РИА Новости. Северная Корея в четверг запустила баллистическую ракету средней или большей дальности в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. КНДР в ночь на четверг запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, запуск был произведен из окрестностей Пхеньяна в 7.23 (1.23 мск), других подробностей не сообщается. "Усиливая свой мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США", - говорится в сообщении комитета. Пуск ракеты состоялся на фоне прекращения контактов с Южной Кореей со стороны КНДР и за два дня до 111-летия со дня рождения покойного Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына. Пхеньян не раз проводил какие-либо военные испытания по случаю годовщины дня рождения вождя, которую в КНДР называют "Днем Солнца". Как отмечает агентство, пуск ракеты может быть связан с тестированием спутниковых систем. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Пхеньян заявлял, что планирует завершить разработку спутника к апрелю этого года. Последний раз КНДР пускала баллистическую ракету средней или большей дальности 16 марта, когда был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". А 27 марта КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности. С 7 апреля Северная Корея перестала отвечать на попытки южнокорейской стороны провести ежедневный сеанс связи по межкорейским каналам, включая военную линию и линию министерства объединения. Как сообщали военные Южной Кореи, две страны обычно созваниваются два раза в день - в 9.00 и 16.00.

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

https://ria.ru/20230408/kndr-1863916999.html

южная корея

пхеньян

японское море

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в мире, южная корея, пхеньян, ким чен ын, ким ир сен, японское море