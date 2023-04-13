https://ria.ru/20230413/kndr-1864938970.html
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 13.04.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:35
2023-04-13T01:35
2023-04-13T01:37
в мире
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html
японское море
кндр (северная корея)
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в мире, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря