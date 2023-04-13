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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 13.04.2023
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01:35 13.04.2023 (обновлено: 01:37 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/kndr-1864938970.html
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 13.04.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:35
2023-04-13T01:37
в мире
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - говорится в сообщении агентства.
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японское море
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в мире, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
"Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - говорится в сообщении агентства.
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В миреЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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