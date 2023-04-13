https://ria.ru/20230413/kndr-1864938970.html

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 13.04.2023

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:35

2023-04-13T01:35

2023-04-13T01:37

в мире

японское море

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, японское море, кндр (северная корея)