https://ria.ru/20230413/kleschi-1864997070.html
Попова предупредила о рисках из-за клещей
Попова предупредила о рисках из-за клещей - РИА Новости, 13.04.2023
Попова предупредила о рисках из-за клещей
Клещи могут переносить до 10 разных вирусов и передавать их человеку, на сегодняшний день есть риски, связанные с ними, они проснулись почти везде в России,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:21
2023-04-13T11:21
2023-04-13T14:11
россия
общество
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Клещи могут переносить до 10 разных вирусов и передавать их человеку, на сегодняшний день есть риски, связанные с ними, они проснулись почти везде в России, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, 7 точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку… Клещи проснулись почти везде в России", - сказала Попова. Она отметила, что клещи кусают и животных, а клещевой вирусный энцефалит может передавать и с сырым козьим молоком, поэтому в настоящее время пить его нужно только кипяченым. По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, дефицита вакцин на сегодняшний день нет.
https://ria.ru/20230224/kleschi-1853912609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Анна Попова, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова предупредила о рисках из-за клещей
Попова заявила, что на сегодняшний день клещи проснулись почти во всех российских регионах