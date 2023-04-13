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Попова предупредила о рисках из-за клещей - РИА Новости, 13.04.2023
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11:21 13.04.2023 (обновлено: 14:11 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/kleschi-1864997070.html
Попова предупредила о рисках из-за клещей
Попова предупредила о рисках из-за клещей - РИА Новости, 13.04.2023
Попова предупредила о рисках из-за клещей
Клещи могут переносить до 10 разных вирусов и передавать их человеку, на сегодняшний день есть риски, связанные с ними, они проснулись почти везде в России,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:21
2023-04-13T14:11
россия
общество
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Клещи могут переносить до 10 разных вирусов и передавать их человеку, на сегодняшний день есть риски, связанные с ними, они проснулись почти везде в России, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, 7 точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку… Клещи проснулись почти везде в России", - сказала Попова. Она отметила, что клещи кусают и животных, а клещевой вирусный энцефалит может передавать и с сырым козьим молоком, поэтому в настоящее время пить его нужно только кипяченым. По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, дефицита вакцин на сегодняшний день нет.
https://ria.ru/20230224/kleschi-1853912609.html
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россия, общество, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Анна Попова, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова предупредила о рисках из-за клещей

Попова заявила, что на сегодняшний день клещи проснулись почти во всех российских регионах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Клещи могут переносить до 10 разных вирусов и передавать их человеку, на сегодняшний день есть риски, связанные с ними, они проснулись почти везде в России, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, 7 точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку… Клещи проснулись почти везде в России", - сказала Попова.
Она отметила, что клещи кусают и животных, а клещевой вирусный энцефалит может передавать и с сырым козьим молоком, поэтому в настоящее время пить его нужно только кипяченым.
По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, дефицита вакцин на сегодняшний день нет.
Клещ - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Иммунолог призвал защититься от клещей заранее
24 февраля, 02:15
 
РоссияОбществоАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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