https://ria.ru/20230413/kleschi-1864997070.html

Попова предупредила о рисках из-за клещей

Попова предупредила о рисках из-за клещей - РИА Новости, 13.04.2023

Попова предупредила о рисках из-за клещей

Клещи могут переносить до 10 разных вирусов и передавать их человеку, на сегодняшний день есть риски, связанные с ними, они проснулись почти везде в России,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:21

2023-04-13T11:21

2023-04-13T14:11

россия

общество

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Клещи могут переносить до 10 разных вирусов и передавать их человеку, на сегодняшний день есть риски, связанные с ними, они проснулись почти везде в России, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, 7 точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку… Клещи проснулись почти везде в России", - сказала Попова. Она отметила, что клещи кусают и животных, а клещевой вирусный энцефалит может передавать и с сырым козьим молоком, поэтому в настоящее время пить его нужно только кипяченым. По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, дефицита вакцин на сегодняшний день нет.

https://ria.ru/20230224/kleschi-1853912609.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)