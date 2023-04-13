https://ria.ru/20230413/kitay-1864997992.html
Российские дипмиссии в Китае выдали более 50 тысяч виз
Российские дипмиссии в Китае выдали более 50 тысяч виз - РИА Новости, 13.04.2023
Российские дипмиссии в Китае выдали более 50 тысяч виз
Дипломатические миссии России в Китае по итогам первого квартала 2023 года выдали более 50 тысяч виз, что в пять раз больше показателя за аналогичный период... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:24
2023-04-13T11:24
2023-04-13T11:24
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Дипломатические миссии России в Китае по итогам первого квартала 2023 года выдали более 50 тысяч виз, что в пять раз больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в четверг РИА Новости в посольстве РФ в КНР. "Всего по Китаю за январь-март выдано 50 855 виз, из них порядка 40 процентов приходится на туристические", – сообщили в посольстве. Больше всего виз выдано генконсульством РФ в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин – 29 513, а также в Пекине – 12 693. Генеральные консульства РФ в Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге за отчетный период оформили 7115, 911 и 623 визы соответственно.
https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html
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новости - туризм, россия, китай, шэньян, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Шэньян, Туризм, куда можно лететь
Российские дипмиссии в Китае выдали более 50 тысяч виз
Российские дипмиссии в Китае за 2023 год выдали более 50 тысяч виз