https://ria.ru/20230413/kitagava-1864807875.html
Влиятельного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии
Влиятельного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии - РИА Новости, 13.04.2023
Влиятельного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии
Одного из самых влиятельных музыкальных продюсеров Японии Джонни Китагаву посмертно обвинили в педофилии, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:17
2023-04-13T02:17
2023-04-13T02:17
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Одного из самых влиятельных музыкальных продюсеров Японии Джонни Китагаву посмертно обвинили в педофилии, сообщает The Guardian.Протеже Китагавы, японско-бразильский певец и звезда J-pop Кауан Окамото заявил, что продюсер якобы подвергал его сексуальному насилию не менее 15 раз в период с 2012 по 2016 год. Тогда артист работал в агентстве музыкального менеджера Johnny & Associates стажером. Ему было 15 лет. Он уточнил, что в первый раз Китагава сделал ему эротический массаж и совершил действия сексуального характера. Певец притворился, что спит, а на следующий день получил от продюсера 75 долларов.Окамото добавил, что продюсер, умерший в 2019 году, приглашал к себе домой многих юношей.Китагаву начали обвинять в педофилии еще при жизни. Первый сексуальный скандал, связанный с его именем, произошел в 1999-м. Однако продюсера не привлекли к ответственности якобы из-за того, что жертвы боялись, что разного рода высказывания положат конец их карьере.
https://ria.ru/20230328/klimova-1861048991.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, япония, музыка
Шоубиз, Знаменитости, Япония, Музыка
Влиятельного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии
Влиятельного японского продюсера Джонни Китагаву посмертно обвинили в педофилии
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости.
Одного из самых влиятельных музыкальных продюсеров Японии Джонни Китагаву посмертно обвинили в педофилии, сообщает
The Guardian.
Протеже Китагавы, японско-бразильский певец и звезда J-pop Кауан Окамото заявил, что продюсер якобы подвергал его сексуальному насилию не менее 15 раз в период с 2012 по 2016 год. Тогда артист работал в агентстве музыкального менеджера Johnny & Associates стажером. Ему было 15 лет.
Он уточнил, что в первый раз Китагава сделал ему эротический массаж и совершил действия сексуального характера. Певец притворился, что спит, а на следующий день получил от продюсера 75 долларов.
Окамото добавил, что продюсер, умерший в 2019 году, приглашал к себе домой многих юношей.
«
"Думаю, там за четыре года, что я работал в агентстве Китагавы, заночевало от 100 до 200 мальчиков. Думаю, все мальчики были жертвами", – предположил артист.
Китагаву начали обвинять в педофилии еще при жизни. Первый сексуальный скандал, связанный с его именем, произошел в 1999-м. Однако продюсера не привлекли к ответственности якобы из-за того, что жертвы боялись, что разного рода высказывания положат конец их карьере.
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