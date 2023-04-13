https://ria.ru/20230413/kitagava-1864807875.html

Влиятельного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии

Влиятельного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии - РИА Новости, 13.04.2023

Влиятельного японского продюсера посмертно обвинили в педофилии

Одного из самых влиятельных музыкальных продюсеров Японии Джонни Китагаву посмертно обвинили в педофилии, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T02:17

2023-04-13T02:17

2023-04-13T02:17

шоубиз

знаменитости

япония

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864815853_0:214:2800:1789_1920x0_80_0_0_10a33c487276c3217e9d676687bec616.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Одного из самых влиятельных музыкальных продюсеров Японии Джонни Китагаву посмертно обвинили в педофилии, сообщает The Guardian.Протеже Китагавы, японско-бразильский певец и звезда J-pop Кауан Окамото заявил, что продюсер якобы подвергал его сексуальному насилию не менее 15 раз в период с 2012 по 2016 год. Тогда артист работал в агентстве музыкального менеджера Johnny & Associates стажером. Ему было 15 лет. Он уточнил, что в первый раз Китагава сделал ему эротический массаж и совершил действия сексуального характера. Певец притворился, что спит, а на следующий день получил от продюсера 75 долларов.Окамото добавил, что продюсер, умерший в 2019 году, приглашал к себе домой многих юношей.Китагаву начали обвинять в педофилии еще при жизни. Первый сексуальный скандал, связанный с его именем, произошел в 1999-м. Однако продюсера не привлекли к ответственности якобы из-за того, что жертвы боялись, что разного рода высказывания положат конец их карьере.

https://ria.ru/20230328/klimova-1861048991.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, япония, музыка