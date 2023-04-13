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Кириенко поддержал идею о расширении педагогических отрядов - РИА Новости, 13.04.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:57 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kirienko-1865067269.html
Кириенко поддержал идею о расширении педагогических отрядов
Кириенко поддержал идею о расширении педагогических отрядов - РИА Новости, 13.04.2023
Кириенко поддержал идею о расширении педагогических отрядов
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею о расширении университетских смен, организовав отправки... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:57
2023-04-13T14:57
год педагога и наставника
общество
сергей кириенко
сн_образование
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею о расширении университетских смен, организовав отправки педагогических отрядов в новые регионы во время летней оздоровительной кампании. В ходе Всероссийского форума "Новая философия воспитания" один из участников предложил расширить проект университетских смен, организовав педагогические отряды, которые будут выезжать в освобожденные регионы. "Мне кажется, хорошая идея тоже. Действительно, очень хорошо себя показали университетские смены, это хорошая возможность для ребят. Вы знаете, единственное, что одно другое не заменит. У вас хорошая идея и про поездки педагогов, советников по воспитанию, наставников в освобожденные регионы РФ, там точно всегда хватит работы и помощь всегда нужна", - сказал Кириенко.
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общество, сергей кириенко, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кириенко, СН_Образование, Социальный навигатор

Кириенко поддержал идею о расширении педагогических отрядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею о расширении университетских смен, организовав отправки педагогических отрядов в новые регионы во время летней оздоровительной кампании.
В ходе Всероссийского форума "Новая философия воспитания" один из участников предложил расширить проект университетских смен, организовав педагогические отряды, которые будут выезжать в освобожденные регионы.
"Мне кажется, хорошая идея тоже. Действительно, очень хорошо себя показали университетские смены, это хорошая возможность для ребят. Вы знаете, единственное, что одно другое не заменит. У вас хорошая идея и про поездки педагогов, советников по воспитанию, наставников в освобожденные регионы РФ, там точно всегда хватит работы и помощь всегда нужна", - сказал Кириенко.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КириенкоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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