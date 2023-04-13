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ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год - РИА Новости, 13.04.2023
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11:57 13.04.2023 (обновлено: 12:01 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007760.html
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год - РИА Новости, 13.04.2023
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год
С начала прошлого года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, последствия удалось предотвратить, сообщает ЦОС ФСБ... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:57
2023-04-13T12:01
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
технологии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. С начала прошлого года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, последствия удалось предотвратить, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны", - говорится в сообщении.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, технологии
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Технологии
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год

ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру с начала 2022 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. С начала прошлого года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, последствия удалось предотвратить, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию
25 января, 12:50
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьТехнологии
 
 
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