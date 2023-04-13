https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007760.html
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год - РИА Новости, 13.04.2023
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год
С начала прошлого года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, последствия удалось предотвратить, сообщает ЦОС ФСБ... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:57
2023-04-13T11:57
2023-04-13T12:01
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
технологии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. С начала прошлого года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, последствия удалось предотвратить, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230125/ataki-1847299420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, технологии
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Технологии
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру с начала 2022 года