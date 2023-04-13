https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007760.html

ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год

ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год - РИА Новости, 13.04.2023

ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год

С начала прошлого года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, последствия удалось предотвратить, сообщает ЦОС ФСБ... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:57

2023-04-13T11:57

2023-04-13T12:01

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

технологии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. С начала прошлого года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, последствия удалось предотвратить, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230125/ataki-1847299420.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, технологии