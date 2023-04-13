https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007554.html

Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ

Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 13.04.2023

Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ

Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона, заявила в четверг ФСБ РФ. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:57

2023-04-13T11:57

2023-04-13T12:00

технологии

россия

сша

министерство обороны сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона, заявила в четверг ФСБ РФ. По заявлению ФСБ, у спецслужбы есть возможности "по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, и привлечению их к ответственности".

https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007760.html

россия

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, сша, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)