https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007554.html
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 13.04.2023
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ
Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона, заявила в четверг ФСБ РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:57
2023-04-13T11:57
2023-04-13T12:00
технологии
россия
сша
министерство обороны сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона, заявила в четверг ФСБ РФ. По заявлению ФСБ, у спецслужбы есть возможности "по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, и привлечению их к ответственности".
https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, США, Министерство обороны США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ
ФСБ: Пентагон прямо участвует в разработке кибератак против России