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Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 13.04.2023
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11:57 13.04.2023 (обновлено: 12:00 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007554.html
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 13.04.2023
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ
Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона, заявила в четверг ФСБ РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:57
2023-04-13T12:00
технологии
россия
сша
министерство обороны сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона, заявила в четверг ФСБ РФ. По заявлению ФСБ, у спецслужбы есть возможности "по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, и привлечению их к ответственности".
https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007760.html
россия
сша
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технологии, россия, сша, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, США, Министерство обороны США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ

ФСБ: Пентагон прямо участвует в разработке кибератак против России

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона, заявила в четверг ФСБ РФ.
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"Кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan - США, RedHack - Турция, GNG - Грузия, Squad 303 - Польша и другие) хакерскими группировками", - говорится в релизе.
По заявлению ФСБ, у спецслужбы есть возможности "по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, и привлечению их к ответственности".
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
ФСБ зафиксировала свыше 5000 кибератак на российскую инфраструктуру за год
Вчера, 11:57
 
ТехнологииРоссияСШАМинистерство обороны СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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