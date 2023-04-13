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На позиции Росгвардии в зоне СВО привезли хоругвь из Соловецкого монастыря - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 13.04.2023 (обновлено: 18:04 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/khorugv-1865116415.html
На позиции Росгвардии в зоне СВО привезли хоругвь из Соловецкого монастыря
На позиции Росгвардии в зоне СВО привезли хоругвь из Соловецкого монастыря - РИА Новости, 13.04.2023
На позиции Росгвардии в зоне СВО привезли хоругвь из Соловецкого монастыря
Хоругвь из Соловецкого монастыря в преддверии Пасхи привезли на позиции Росгвардии в зоне спецоперации, бойцы смогли помолиться у святыни и получили... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:14
2023-04-13T18:04
специальная военная операция на украине
соловки
запорожье
балашиха
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
юнеско
кемь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Хоругвь из Соловецкого монастыря в преддверии Пасхи привезли на позиции Росгвардии в зоне спецоперации, бойцы смогли помолиться у святыни и получили благословение священнослужителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Уникальная хоругвь, вышитая мастером Юлией Кашевник в мастерской подворья Соловецкого монастыря в Кеми и переданная настоятелем подворья игуменом отцом Семионом в дар храму Росгвардии, совершила боевой путь к позициям воинов-росгвардейцев в регионе проведения специальной военной операции. Сопровождал реликвию протоиерей Святослав Чурканов, окормляющий военнослужащих и сотрудников войск правопорядка", - сообщили в ведомстве.В Росгвардии отметили, что хоругвь побывала в Запорожье, а также на Луганском и Донецком направлениях. Бойцы ведомства смогли помолиться у святыни, а также получили благословение протоиерея.По возвращении хоругвь будет передана в главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе, добавили в пресс-службе.На хоругви изображен образ Господа Вседержителя или Пантократора – один из центральных иконографических образов христианства.Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный (т.е. подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) - мужской монастырь. Он был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. Во времена церковного раскола Соловецкий монастырь выступил против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью.С XVI века и до начала XX века Соловецкий монастырь использовался в том числе в качестве политической и церковной тюрьмы. Советская власть также восстановила тюремную функцию Соловков. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1967 году был создан Соловецкий музей-заповедник, а в 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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соловки, запорожье, балашиха, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юнеско, кемь
Специальная военная операция на Украине, Соловки, Запорожье, Балашиха, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ЮНЕСКО, Кемь
На позиции Росгвардии в зоне СВО привезли хоругвь из Соловецкого монастыря

На позиции Росгвардии в зоне спецоперации привезли хоругвь из Соловецкого монастыря

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииХоругвь из Соловецкого монастыря в преддверии Пасхи привезли на позиции Росгвардии в зоне спецоперации
Хоругвь из Соловецкого монастыря в преддверии Пасхи привезли на позиции Росгвардии в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Хоругвь из Соловецкого монастыря в преддверии Пасхи привезли на позиции Росгвардии в зоне спецоперации
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Хоругвь из Соловецкого монастыря в преддверии Пасхи привезли на позиции Росгвардии в зоне спецоперации, бойцы смогли помолиться у святыни и получили благословение священнослужителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Уникальная хоругвь, вышитая мастером Юлией Кашевник в мастерской подворья Соловецкого монастыря в Кеми и переданная настоятелем подворья игуменом отцом Семионом в дар храму Росгвардии, совершила боевой путь к позициям воинов-росгвардейцев в регионе проведения специальной военной операции. Сопровождал реликвию протоиерей Святослав Чурканов, окормляющий военнослужащих и сотрудников войск правопорядка", - сообщили в ведомстве.
В Росгвардии отметили, что хоругвь побывала в Запорожье, а также на Луганском и Донецком направлениях. Бойцы ведомства смогли помолиться у святыни, а также получили благословение протоиерея.
По возвращении хоругвь будет передана в главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе, добавили в пресс-службе.
На хоругви изображен образ Господа Вседержителя или Пантократора – один из центральных иконографических образов христианства.
Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный (т.е. подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) - мужской монастырь. Он был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. Во времена церковного раскола Соловецкий монастырь выступил против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью.
С XVI века и до начала XX века Соловецкий монастырь использовался в том числе в качестве политической и церковной тюрьмы. Советская власть также восстановила тюремную функцию Соловков. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1967 году был создан Соловецкий музей-заповедник, а в 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСоловкиЗапорожьеБалашихаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЮНЕСКОКемь
 
 
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