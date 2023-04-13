https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864945370.html

На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР

На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023

На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР

Из-за объявления о возможном падении ракеты Северной Кореи в районе самого северного японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T04:29

2023-04-13T04:29

2023-04-13T04:29

в мире

хоккайдо

хонсю (остров)

японское море

фумио кисида

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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Из-за объявления о возможном падении ракеты Северной Кореи в районе самого северного японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны. Так, движение скоростных электропоездов Синкансэн в Тохоку – регионе на севере основного острова Хонсю и на Хоккайдо было остановлено. Также на Хоккайдо закрыли движение на всех скоростных автомагистралях острова, передает телеканал NHK. После отмены тревоги, в основном, движение было остановлено. При этом сообщается, что влияния на расписание взлетов и посадок самолетов не было. Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксирован не был. К этому часу информации ущерба, нанесенного японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230413/kndr-1864944989.html

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

хоккайдо

хонсю (остров)

японское море

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в мире, хоккайдо, хонсю (остров), японское море, фумио кисида