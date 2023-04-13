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На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
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04:29 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864945370.html
На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР
На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР
Из-за объявления о возможном падении ракеты Северной Кореи в районе самого северного японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T04:29
2023-04-13T04:29
в мире
хоккайдо
хонсю (остров)
японское море
фумио кисида
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Из-за объявления о возможном падении ракеты Северной Кореи в районе самого северного японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны. Так, движение скоростных электропоездов Синкансэн в Тохоку – регионе на севере основного острова Хонсю и на Хоккайдо было остановлено. Также на Хоккайдо закрыли движение на всех скоростных автомагистралях острова, передает телеканал NHK. После отмены тревоги, в основном, движение было остановлено. При этом сообщается, что влияния на расписание взлетов и посадок самолетов не было. Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксирован не был. К этому часу информации ущерба, нанесенного японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230413/kndr-1864944989.html
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хоккайдо
хонсю (остров)
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в мире, хоккайдо, хонсю (остров), японское море, фумио кисида
В мире, Хоккайдо, Хонсю (остров), Японское море, Фумио Кисида
На Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР

На Хоккайдо остановили поезда и дороги из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР

© AP Photo / Jae C. HongОзеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо . Архивное фото
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Из-за объявления о возможном падении ракеты Северной Кореи в районе самого северного японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.
Так, движение скоростных электропоездов Синкансэн в Тохоку – регионе на севере основного острова Хонсю и на Хоккайдо было остановлено. Также на Хоккайдо закрыли движение на всех скоростных автомагистралях острова, передает телеканал NHK.
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После отмены тревоги, в основном, движение было остановлено. При этом сообщается, что влияния на расписание взлетов и посадок самолетов не было.
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полет в пределах исключительной экономической зоны зафиксирован не был. К этому часу информации ущерба, нанесенного японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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В миреХоккайдоХонсю (остров)Японское мореФумио Кисида
 
 
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