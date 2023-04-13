Рейтинг@Mail.ru
Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 13.04.2023 (обновлено: 02:59 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864941327.html
Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется
Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется - РИА Новости, 13.04.2023
Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется
Ракета, выпущенная ранее Северной Кореей, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии, не уточняя место падения. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:30
2023-04-13T02:59
в мире
япония
хоккайдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150963/53/1509635334_0:51:3000:1739_1920x0_80_0_0_fe78648d834a024cc98c2bbe18625e72.jpg
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Ракета, выпущенная ранее Северной Кореей, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии, не уточняя место падения.Служба безопасности на море также оповестила о том, что вероятности падения ракеты в районе северного острова Хоккайдо нет. Ранее на основании этой информации была объявлена эвакуация.Это уже девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году, если считать и запуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html
япония
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150963/53/1509635334_166:0:2826:1995_1920x0_80_0_0_e581eb682e4f725821ab3f73ae3a05be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, хоккайдо
В мире, Япония, Хоккайдо
Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется

Служба безопасности на море Японии: ракета КНДР уже упала, но место падения не уточняется

© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Ракета, выпущенная ранее Северной Кореей, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии, не уточняя место падения.
«
"Согласно министерству обороны, выпущенная Северной Кореей ракета уже упала. В случае обнаружения фрагментов просьба не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности", - говорится в сообщении.
Служба безопасности на море также оповестила о том, что вероятности падения ракеты в районе северного острова Хоккайдо нет. Ранее на основании этой информации была объявлена эвакуация.
«
"Ранее по системам экстренного оповещения сообщалось, что выпущенная Северной Кореей ракета упадет в районе острова Хоккайдо. После этого информация была проверена, в связи с чем вносятся исправления, так как вероятности падения ракеты на Хоккайдо или его окрестности не стало", - говорится в сообщении.
Это уже девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году, если считать и запуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
11 апреля, 09:04
 
В миреЯпонияХоккайдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала