https://ria.ru/20230413/khokkaydo-1864941327.html

Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется

Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется - РИА Новости, 13.04.2023

Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется

Ракета, выпущенная ранее Северной Кореей, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии, не уточняя место падения. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T02:30

2023-04-13T02:30

2023-04-13T02:59

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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Ракета, выпущенная ранее Северной Кореей, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии, не уточняя место падения.Служба безопасности на море также оповестила о том, что вероятности падения ракеты в районе северного острова Хоккайдо нет. Ранее на основании этой информации была объявлена эвакуация.Это уже девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году, если считать и запуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

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в мире, япония, хоккайдо