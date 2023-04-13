Запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется
Служба безопасности на море Японии: ракета КНДР уже упала, но место падения не уточняется
© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Ракета, выпущенная ранее Северной Кореей, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии, не уточняя место падения.
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"Согласно министерству обороны, выпущенная Северной Кореей ракета уже упала. В случае обнаружения фрагментов просьба не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности", - говорится в сообщении.
Служба безопасности на море также оповестила о том, что вероятности падения ракеты в районе северного острова Хоккайдо нет. Ранее на основании этой информации была объявлена эвакуация.
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"Ранее по системам экстренного оповещения сообщалось, что выпущенная Северной Кореей ракета упадет в районе острова Хоккайдо. После этого информация была проверена, в связи с чем вносятся исправления, так как вероятности падения ракеты на Хоккайдо или его окрестности не стало", - говорится в сообщении.
Это уже девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году, если считать и запуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.