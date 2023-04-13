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Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса - РИА Новости, 13.04.2023
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21:21 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/khakery-1865183260.html
Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса
Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса - РИА Новости, 13.04.2023
Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса
Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за 3 биткоина добытые данные из Системы управления обучением НАТО - методики, данные участников,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:21
2023-04-13T21:21
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за 3 биткоина добытые данные из Системы управления обучением НАТО - методики, данные участников, преподавателей и многое другое, сообщается в четверг в официальном Телеграм-канале основателя Российского сообщества хактивистов Killnet. "Теперь каждый участник Альянса "НАТО" сможет принять участие в нашей игре под названием "Заплати мне, и я буду молчать". Первый лот открыт: Система управления обучением НАТО / гигабайты приватной военной методики, студентики, военные кураторы и многое другое - Цена 3 BTC", - говорится в сообщении KillMilk - основателя Killnet. При этом, после выкупа информации и доступов, автор обещает открыть продажу следующей порции данных.
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в мире, технологии, нато, хакеры, кибербезопасность, кибератаки
В мире, Технологии, НАТО, хакеры, Кибербезопасность, Кибератаки
Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса

Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые данные из системы учебных программ Альянса

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за 3 биткоина добытые данные из Системы управления обучением НАТО - методики, данные участников, преподавателей и многое другое, сообщается в четверг в официальном Телеграм-канале основателя Российского сообщества хактивистов Killnet.
"Теперь каждый участник Альянса "НАТО" сможет принять участие в нашей игре под названием "Заплати мне, и я буду молчать". Первый лот открыт: Система управления обучением НАТО / гигабайты приватной военной методики, студентики, военные кураторы и многое другое - Цена 3 BTC", - говорится в сообщении KillMilk - основателя Killnet.
При этом, после выкупа информации и доступов, автор обещает открыть продажу следующей порции данных.
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