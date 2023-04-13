https://ria.ru/20230413/khakery-1865183260.html

Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса

Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса - РИА Новости, 13.04.2023

Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса

Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за 3 биткоина добытые данные из Системы управления обучением НАТО - методики, данные участников,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:21

2023-04-13T21:21

2023-04-13T21:21

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за 3 биткоина добытые данные из Системы управления обучением НАТО - методики, данные участников, преподавателей и многое другое, сообщается в четверг в официальном Телеграм-канале основателя Российского сообщества хактивистов Killnet. "Теперь каждый участник Альянса "НАТО" сможет принять участие в нашей игре под названием "Заплати мне, и я буду молчать". Первый лот открыт: Система управления обучением НАТО / гигабайты приватной военной методики, студентики, военные кураторы и многое другое - Цена 3 BTC", - говорится в сообщении KillMilk - основателя Killnet. При этом, после выкупа информации и доступов, автор обещает открыть продажу следующей порции данных.

https://ria.ru/20230413/geymery-1865100991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, нато, хакеры, кибербезопасность, кибератаки