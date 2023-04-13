https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865060274.html

Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе

Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023

Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе

Зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма, религиозной и социальной розни... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:44

2023-04-13T14:44

2023-04-13T14:44

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кавказ

северный кавказ

николай патрушев

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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма, религиозной и социальной розни на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, Патрушев рассказал, как враждебные России иностранные структуры пытаются раскачать обстановку в СКФО.

https://ria.ru/20230413/spetssluzhby-1865057876.html

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кавказ

северный кавказ

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, кавказ, северный кавказ, николай патрушев