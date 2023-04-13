Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе
Патрушев: зарубежные НПО используют мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма, религиозной и социальной розни на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, Патрушев рассказал, как враждебные России иностранные структуры пытаются раскачать обстановку в СКФО.
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"Ещё одним серьёзным угрозообразующими фактором является деятельность иностранных неправительственных организаций, которые пытаются использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры, иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений, разжигания религиозной и социальной розни, нанесения ущерба традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти российского народа", - констатировал Патрушев.