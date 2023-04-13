Рейтинг@Mail.ru
Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865060274.html
Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе
Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023
Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе
Зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма, религиозной и социальной розни... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:44
2023-04-13T14:44
в мире
россия
кавказ
северный кавказ
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма, религиозной и социальной розни на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, Патрушев рассказал, как враждебные России иностранные структуры пытаются раскачать обстановку в СКФО.
https://ria.ru/20230413/spetssluzhby-1865057876.html
россия
кавказ
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кавказ, северный кавказ, николай патрушев
В мире, Россия, Кавказ, Северный Кавказ, Николай Патрушев
Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе

Патрушев: зарубежные НПО используют мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма, религиозной и социальной розни на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, Патрушев рассказал, как враждебные России иностранные структуры пытаются раскачать обстановку в СКФО.
«
"Ещё одним серьёзным угрозообразующими фактором является деятельность иностранных неправительственных организаций, которые пытаются использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры, иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений, разжигания религиозной и социальной розни, нанесения ущерба традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти российского народа", - констатировал Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе
Вчера, 14:36
 
В миреРоссияКавказСеверный КавказНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала