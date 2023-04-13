https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865046875.html

Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев

Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.04.2023

Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев

Англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:06

2023-04-13T14:06

2023-04-13T14:06

безопасность

совет безопасности рф

россия

северный кавказ

николай патрушев

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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов", - констатировал Патрушев, выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. "Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников", - добавил он. Россия уже сталкивалась с использованием таких методов и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, "когда Запад спровоцировал на территории нашей страны конфликт с использованием международных террористических организаций", отметил Патрушев. "Тогда нам удалось, при активном участии жителей Кавказа, решительно пресечь преступную деятельность, представляющую угрозу территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь", - сказал секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html

россия

северный кавказ

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Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, россия, северный кавказ, николай патрушев