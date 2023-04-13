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Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.04.2023
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14:06 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865046875.html
Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев
Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.04.2023
Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев
Англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:06
2023-04-13T14:06
безопасность
совет безопасности рф
россия
северный кавказ
николай патрушев
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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов", - констатировал Патрушев, выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. "Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников", - добавил он. Россия уже сталкивалась с использованием таких методов и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, "когда Запад спровоцировал на территории нашей страны конфликт с использованием международных террористических организаций", отметил Патрушев. "Тогда нам удалось, при активном участии жителей Кавказа, решительно пресечь преступную деятельность, представляющую угрозу территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь", - сказал секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html
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безопасность, совет безопасности рф, россия, северный кавказ, николай патрушев
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Северный Кавказ, Николай Патрушев
Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев

Патрушев: англосаксы стоят за призывами к терактам и беспорядкам на Северном Кавказе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов", - констатировал Патрушев, выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. "Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников", - добавил он.
Россия уже сталкивалась с использованием таких методов и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, "когда Запад спровоцировал на территории нашей страны конфликт с использованием международных террористических организаций", отметил Патрушев.
"Тогда нам удалось, при активном участии жителей Кавказа, решительно пресечь преступную деятельность, представляющую угрозу территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь", - сказал секретарь Совбеза.
Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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БезопасностьСовет Безопасности РФРоссияСеверный КавказНиколай Патрушев
 
 
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