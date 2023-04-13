https://ria.ru/20230413/katastrofa-1865028538.html

"Катастрофа". Экс-разведчик ВС США предрек трагедию на Украине

"Катастрофа". Экс-разведчик ВС США предрек трагедию на Украине - РИА Новости, 13.04.2023

"Катастрофа". Экс-разведчик ВС США предрек трагедию на Украине

Конфликт на Украине закончится для Вашингтона так же, как и в Афганистане, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:05

2023-04-13T13:05

2023-04-13T13:22

в мире

сша

афганистан

украина

скотт риттер

владимир зеленский

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится для Вашингтона так же, как и в Афганистане, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Исход будет такой же, как тот, которого мы добились в Афганистане. Это была катастрофа. Вместо организованного отступления мы получили 6000 окруженных американских служащих в аэропорту Кабула, тела, падающие с самолетов. Это был полный провал, и он повторится в отношении Украины", — сказал военный.Скотт Риттер ранее заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Бывший разведчик указывал на бедственное положение ВСУ, чьи запасы "находятся на исходе". По его мнению, украинским военным вряд ли удастся продержаться до конца лета.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849783276.html

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афганистан

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в мире, сша, афганистан, украина, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины