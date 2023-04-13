https://ria.ru/20230413/katar-1864935437.html

Катар и Бахрейн заявили о возобновлении дипотношений

Катар и Бахрейн заявили о возобновлении дипотношений - РИА Новости, 13.04.2023

Катар и Бахрейн заявили о возобновлении дипотношений

Катар и Бахрейн договорились о возобновлении разорванных в 2017 году дипломатических отношений, передает бахрейнское агентство новостей BNA. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T00:38

2023-04-13T00:38

2023-04-13T00:47

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Катар и Бахрейн договорились о возобновлении разорванных в 2017 году дипломатических отношений, передает бахрейнское агентство новостей BNA.Произошло это в ходе второго заседания бахрейнско-катарского комитета в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде."Было принято решение о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями Венского договора о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении агентства.Бахрейн наряду с другими странами Персидского залива разорвал отношения с Катаром в 2017 году на фоне обвинений Дохи в поддержке терроризма. В начале 2021 года страны-соседи Катара на саммите в Саудовской Аль-Уле договорились о примирении с Дохой и постепенном возвращении на прежний уровень отношений. За это время Катар полностью восстановил отношения с Саудовской Аравией, но до последнего времени не хотел идти на сближение с Бахрейном, который наиболее сильно критиковал политику Дохи во время разрыва отношений. За последние два года Бахрейн не раз направлял Катару приглашения на встречи, которые тот игнорировал.

https://ria.ru/20230406/dipotnosheniya-1863386073.html

https://ria.ru/20230413/siriya-1864934899.html

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в мире, катар, бахрейн, доха