Катар и Бахрейн заявили о возобновлении дипотношений
BNA: Катар и Бахрейн заявили о возобновлении дипотношений, разорванных в 2017 году
© Фото : предоставлено Qatar TourismВид на город Доха и Национальный музей Катара
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Вид на город Доха и Национальный музей Катара. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Катар и Бахрейн договорились о возобновлении разорванных в 2017 году дипломатических отношений, передает бахрейнское агентство новостей BNA.
Произошло это в ходе второго заседания бахрейнско-катарского комитета в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.
"Было принято решение о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями Венского договора о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении агентства.
Бахрейн наряду с другими странами Персидского залива разорвал отношения с Катаром в 2017 году на фоне обвинений Дохи в поддержке терроризма. В начале 2021 года страны-соседи Катара на саммите в Саудовской Аль-Уле договорились о примирении с Дохой и постепенном возвращении на прежний уровень отношений. За это время Катар полностью восстановил отношения с Саудовской Аравией, но до последнего времени не хотел идти на сближение с Бахрейном, который наиболее сильно критиковал политику Дохи во время разрыва отношений. За последние два года Бахрейн не раз направлял Катару приглашения на встречи, которые тот игнорировал.