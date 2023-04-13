https://ria.ru/20230413/kashira-1865029200.html

Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан

Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан - РИА Новости, 13.04.2023

Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан

Глава городского округа Кашира Николай Ханин заявил в Telegram-канале, что причиной громких звуков в городе стал переход российских самолетов на гиперзвуковой... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:07

2023-04-13T13:07

2023-04-13T14:09

происшествия

кашира

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава городского округа Кашира Николай Ханин заявил в Telegram-канале, что причиной громких звуков в городе стал переход российских самолетов на гиперзвуковой режим, и попросил жителей сохранять спокойствие. Ранее в соцсетях местные жители написали, что услышали три громких звука, которые их напугали. По его словам, российская авиация работает штатно. Он попросил жителей сохранять спокойствие и бдительность.

https://ria.ru/20230413/zvuki-1865013471.html

кашира

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кашира