https://ria.ru/20230413/kashira-1865029200.html
Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан
Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан - РИА Новости, 13.04.2023
Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан
Глава городского округа Кашира Николай Ханин заявил в Telegram-канале, что причиной громких звуков в городе стал переход российских самолетов на гиперзвуковой... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:07
2023-04-13T13:07
2023-04-13T14:09
происшествия
кашира
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава городского округа Кашира Николай Ханин заявил в Telegram-канале, что причиной громких звуков в городе стал переход российских самолетов на гиперзвуковой режим, и попросил жителей сохранять спокойствие. Ранее в соцсетях местные жители написали, что услышали три громких звука, которые их напугали. По его словам, российская авиация работает штатно. Он попросил жителей сохранять спокойствие и бдительность.
https://ria.ru/20230413/zvuki-1865013471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кашира
Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан
Глава Каширы объяснил напугавшие горожан звуки переходом самолетов на гиперзвуковой режим