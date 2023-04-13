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Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан - РИА Новости, 13.04.2023
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13:07 13.04.2023 (обновлено: 14:09 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/kashira-1865029200.html
Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан
Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан - РИА Новости, 13.04.2023
Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан
Глава городского округа Кашира Николай Ханин заявил в Telegram-канале, что причиной громких звуков в городе стал переход российских самолетов на гиперзвуковой... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:07
2023-04-13T14:09
происшествия
кашира
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава городского округа Кашира Николай Ханин заявил в Telegram-канале, что причиной громких звуков в городе стал переход российских самолетов на гиперзвуковой режим, и попросил жителей сохранять спокойствие. Ранее в соцсетях местные жители написали, что услышали три громких звука, которые их напугали. По его словам, российская авиация работает штатно. Он попросил жителей сохранять спокойствие и бдительность.
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происшествия, кашира
Происшествия, Кашира
Власти Каширы назвали причину громких звуков, напугавших горожан

Глава Каширы объяснил напугавшие горожан звуки переходом самолетов на гиперзвуковой режим

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИстребитель в небе
Истребитель в небе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава городского округа Кашира Николай Ханин заявил в Telegram-канале, что причиной громких звуков в городе стал переход российских самолетов на гиперзвуковой режим, и попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее в соцсетях местные жители написали, что услышали три громких звука, которые их напугали.
«

"Некоторое время назад по всему округу были слышны несколько громких хлопков. Учитывая нынешнюю ситуацию, разделяю вашу обеспокоенность относительно услышанного, но спешу успокоить: нет никаких поводов для паники. Громкие звуки – результат перехода самолетов на гиперзвуковой режим", - написал Ханин.

По его словам, российская авиация работает штатно. Он попросил жителей сохранять спокойствие и бдительность.
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