https://ria.ru/20230413/jeacoo-1865081838.html

В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo

В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo - РИА Новости, 13.04.2023

В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo

Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, говорится в сообщении компании Omoda (один из брендов... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:36

2023-04-13T15:36

2023-04-13T16:15

экономика

россия

шанхай

авто

китай

chery

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, говорится в сообщении компании Omoda (один из брендов Chery)."В рамках предстоящего международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера нового бренда Jaecoo, который станет старшим ответвлением марки Omoda. Автошоу откроется 18 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках развития дилерской сети Omoda до конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 шоурумах - в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo.По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна: Omoda и Exceed составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой динамика не приводится, по второй - рост в 2,4 раза.

https://ria.ru/20230413/avtomobili-1864968231.html

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экономика, россия, шанхай, авто, китай, chery