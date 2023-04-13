В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo
Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи машин бренда Jaecoo в этом году
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево"
Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево". Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, говорится в сообщении компании Omoda (один из брендов Chery).
"В рамках предстоящего международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера нового бренда Jaecoo, который станет старшим ответвлением марки Omoda. Автошоу откроется 18 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
«
"Продуктовая линейка Jaecoo в России в 2023 году пополнится двумя моделями", - также сообщила компания. При этом подробности об этих двух моделях она пока не раскрывает.
Уточняется, что в рамках развития дилерской сети Omoda до конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 шоурумах - в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна: Omoda и Exceed составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой динамика не приводится, по второй - рост в 2,4 раза.