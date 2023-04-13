Рейтинг@Mail.ru
В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 13.04.2023 (обновлено: 16:15 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/jeacoo-1865081838.html
В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo
В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo - РИА Новости, 13.04.2023
В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo
Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, говорится в сообщении компании Omoda (один из брендов... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:36
2023-04-13T16:15
экономика
россия
шанхай
авто
китай
chery
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828725600_0:219:3250:2047_1920x0_80_0_0_2679e287761280e7c5d4b6d375f4150a.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, говорится в сообщении компании Omoda (один из брендов Chery)."В рамках предстоящего международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера нового бренда Jaecoo, который станет старшим ответвлением марки Omoda. Автошоу откроется 18 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках развития дилерской сети Omoda до конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 шоурумах - в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo.По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна: Omoda и Exceed составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой динамика не приводится, по второй - рост в 2,4 раза.
https://ria.ru/20230413/avtomobili-1864968231.html
россия
шанхай
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828725600_521:0:3250:2047_1920x0_80_0_0_d08fbb73969cb89bdeed50e5fca8b19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, шанхай, авто, китай, chery
Экономика, Россия, Шанхай, Авто, Китай, Chery
В России в этом году появятся автомобили нового китайского бренда Jaecoo

Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи машин бренда Jaecoo в этом году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево"
Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, говорится в сообщении компании Omoda (один из брендов Chery).
"В рамках предстоящего международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера нового бренда Jaecoo, который станет старшим ответвлением марки Omoda. Автошоу откроется 18 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
«
"Продуктовая линейка Jaecoo в России в 2023 году пополнится двумя моделями", - также сообщила компания. При этом подробности об этих двух моделях она пока не раскрывает.
Уточняется, что в рамках развития дилерской сети Omoda до конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 шоурумах - в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна: Omoda и Exceed составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой динамика не приводится, по второй - рост в 2,4 раза.
Автомобиль Bentley Continental R, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Вчера, 09:52
 
ЭкономикаРоссияШанхайАвтоКитайChery
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала