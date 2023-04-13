https://ria.ru/20230413/izdevatelstvo-1865073752.html

Медики пожаловались на издевательства полиции Косово над пациентами скорой

Медики пожаловались на издевательства полиции Косово над пациентами скорой - РИА Новости, 13.04.2023

Медики пожаловались на издевательства полиции Косово над пациентами скорой

Полиция самопровозглашенной республики Косово постоянно издевается над водителями и пациентами машин скорой помощи при переезде КПП "Ярине" на севере края,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:16

2023-04-13T15:16

2023-04-13T15:16

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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово постоянно издевается над водителями и пациентами машин скорой помощи при переезде КПП "Ярине" на севере края, сообщил на собрании начальник отдела транспорта и логистики Клиническо-больничного центра (КБЦ) Косовска-Митровица Перица Марич. По версии Приштины, 1 апреля истек срок достигнутого в ноябре 2022 года соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии, и косовские сербы опасаются, что местная полиция начнет изымать автомобили. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил ранее, что достигнутое 23 ноября прошлого года соглашение Белграда и Приштины о применении таких автомобильных номеров не имеет срока действия. Президент Сербии в четверг проводит встречу с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. "У нас много проблем с переходом КПП "Ярине", они издеваются над водителями, медперсоналом, задерживают дольше нормы, требуют и изымают документы, открывают санитарные автомобили, это уже невыносимо", - заявил Марич на собрании, трансляцию ведет агентство Танюг. Он уточнил, что транспорт больницы, которая обслуживает пациентов по обеим сторонам административной линии, ездит с выданными властями Сербии номерами "КМ", что вызывает дополнительное давление косовских силовиков. "Машины скорой помощи, которые едут с мигалками, также задерживают, не уважают пациентов, мы возим дедушек и бабушек, и детей, а они проводят обыски. Водители опасаются за свою безопасность, их ранее уже задерживали, а недавно развернули на КПП даже инкубатор для новорожденных, который везли с ремонта в Белграде", - указал начальник отдела транспорта и логистики клинико-больничного центра. Президент Сербии Александр Вучич во вторник оповестил главу миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK) Каролину Зияде о сложной ситуации с безопасностью в Косово. Они обсудили доклад о работе миссии ООН в Косово, который будет представлен Совбезу 27 апреля. Вучич провел в минувшую пятницу в Белграде встречу с политическими представителями косовских сербов. Затем он сообщил, что сербы не будут участвовать 23 апреля на муниципальных выборах на севере Косово и Метохии, а "политика Приштины служит этнической очистке населенных сербами районов края". По словам Вучича, до 14 апреля будет выработан план действий, который он обнародует в четверг или пятницу. На очередном раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование Сообщества сербских общин. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.

https://ria.ru/20230406/neytralitet-1863624542.html

https://ria.ru/20230413/kosovo-1865062328.html

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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, оон