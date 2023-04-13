https://ria.ru/20230413/ispytaniya-1865119552.html

Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России

Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России - РИА Новости, 13.04.2023

Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России

России имеет смысл провести ядерные испытания, чтобы проверить возможности своих новых разработок и состояние ядерного щита, считает бывший сотрудник... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:23

2023-04-13T17:23

2023-04-13T17:23

безопасность

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России имеет смысл провести ядерные испытания, чтобы проверить возможности своих новых разработок и состояние ядерного щита, считает бывший сотрудник Российского федерального ядерного центра в Сарове (ранее - "Арзамас-16", 1969-1984 и 1991-1995 годы) доктор технических наук Иван Никитчук. Последние натурные ядерные испытания СССР провел в 1990 году. Ветеран-ядерщик отметил, что для этого России необходимо будет выйти из Договора о запрещении ядерных испытаний, напомнив, что его не ратифицировали ни США, ни Китай. Ученый назвал проводимые эксперименты по моделированию применения атомного оружия "паллиативом". "Полноценного профессионала не может быть без испытаний: чтобы уметь плавать, надо плавать, чтобы не "дать петуха", певец распевается каждый день, а оружейники 30 лет только перелистывают ноты, не издавая ни звука", - подчеркнул он. Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

https://ria.ru/20230410/poseydon-1864136578.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"