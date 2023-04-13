https://ria.ru/20230413/ispytaniya-1865119552.html
Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России
Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России - РИА Новости, 13.04.2023
Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России
России имеет смысл провести ядерные испытания, чтобы проверить возможности своих новых разработок и состояние ядерного щита, считает бывший сотрудник... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:23
2023-04-13T17:23
2023-04-13T17:23
безопасность
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России имеет смысл провести ядерные испытания, чтобы проверить возможности своих новых разработок и состояние ядерного щита, считает бывший сотрудник Российского федерального ядерного центра в Сарове (ранее - "Арзамас-16", 1969-1984 и 1991-1995 годы) доктор технических наук Иван Никитчук. Последние натурные ядерные испытания СССР провел в 1990 году. Ветеран-ядерщик отметил, что для этого России необходимо будет выйти из Договора о запрещении ядерных испытаний, напомнив, что его не ратифицировали ни США, ни Китай. Ученый назвал проводимые эксперименты по моделированию применения атомного оружия "паллиативом". "Полноценного профессионала не может быть без испытаний: чтобы уметь плавать, надо плавать, чтобы не "дать петуха", певец распевается каждый день, а оружейники 30 лет только перелистывают ноты, не издавая ни звука", - подчеркнул он. Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html
https://ria.ru/20230410/poseydon-1864136578.html
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эксперт предложил возобновить ядерные испытания в России
Физик Никитчук предложил возобновить ядерные испытания в России после 33-летнего перерыва
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России имеет смысл провести ядерные испытания, чтобы проверить возможности своих новых разработок и состояние ядерного щита, считает бывший сотрудник Российского федерального ядерного центра в Сарове (ранее - "Арзамас-16", 1969-1984 и 1991-1995 годы) доктор технических наук Иван Никитчук.
Последние натурные ядерные испытания СССР
провел в 1990 году.
Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть
«
"С тех пор выросло уже не менее трех поколений оружейников, которые ни разу в жизни на практике не проверяли сами термоядерные заряды, которые ими разработаны. Соответственно, многие тонкие моменты, связанные с разработкой ядерных зарядов, не могут быть усвоены молодыми учеными и конструкторами так полно и глубоко, как это было раньше в условиях испытаний, а это крайне опасное обстоятельство", - сказал Никитчук в четверг на конференции "Роль и место ядерного оружия в современном мире".
Ветеран-ядерщик отметил, что для этого России необходимо будет выйти из Договора о запрещении ядерных испытаний, напомнив, что его не ратифицировали ни США
, ни Китай
. Ученый назвал проводимые эксперименты по моделированию применения атомного оружия "паллиативом".
В США испугались российского оружия апокалипсиса
"Полноценного профессионала не может быть без испытаний: чтобы уметь плавать, надо плавать, чтобы не "дать петуха", певец распевается каждый день, а оружейники 30 лет только перелистывают ноты, не издавая ни звука", - подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора.
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция
и Великобритания
, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому
" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.