https://ria.ru/20230413/ispoved-1864961309.html
Глава Черкасской епархии УПЦ обвинил СБУ в подслушивании исповедей
Глава Черкасской епархии УПЦ обвинил СБУ в подслушивании исповедей - РИА Новости, 13.04.2023
Глава Черкасской епархии УПЦ обвинил СБУ в подслушивании исповедей
Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосий рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прослушивали его РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:08
2023-04-13T09:08
2023-04-13T09:21
религия
украина
черкассы
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосий рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прослушивали его телефонные разговоры во время исповедей священников и верующих. Ранее в среду украинское агентство УНН сообщило, что суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест на 60 дней с ношением электронного средства контроля. Адвокат митрополита позднее заявил, что намерен подать апелляцию. "Владыка рассказал, что работники СБУ прослушивали его телефонные звонки и слушали те вещи, которые касаются таинства исповеди определенных священников и верующих, что является нарушением прав этих людей", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. Также митрополит считает, как передает Украинская православная церковь, что дело против него сфабриковано намеренно и является чисто политическим, надуманным и сфальсифицированным. "Уголовное дело против меня – это лишь звено в этой атаке. Дело чисто политическое и надуманное, во многом сфальсифицированное. У меня есть все основания сегодня просить политического убежища в любой стране мира. Но делать этого я, конечно же, не буду. Потому что я пастырь и у меня есть паства… Все останутся здесь. И я останусь со своей паствой. Даже если мне будет угрожать тюрьма, даже если мне будет грозить срок от 5 до 8 лет. Я все равно останусь со своей паствой", - приводит слова Феодосия Церковь. Ранее митрополит сообщал, что ему было предъявлено обвинение в поддержке российской военной операции на Украине. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864932371.html
https://ria.ru/20230412/molitvy-1864886476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черкассы, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черкассы, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Глава Черкасской епархии УПЦ обвинил СБУ в подслушивании исповедей
Глава Черкасской епархии заявил, что спецслужбы подслушивали разговоры во время исповедей
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосий рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прослушивали его телефонные разговоры во время исповедей священников и верующих.
Ранее в среду украинское агентство УНН сообщило, что суд в Черкассах
отправил митрополита Феодосия под домашний арест на 60 дней с ношением электронного средства контроля. Адвокат митрополита позднее заявил, что намерен подать апелляцию.
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"Владыка рассказал, что работники СБУ прослушивали его телефонные звонки и слушали те вещи, которые касаются таинства исповеди определенных священников и верующих, что является нарушением прав этих людей", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.
Также митрополит считает, как передает Украинская православная церковь
, что дело против него сфабриковано намеренно и является чисто политическим, надуманным и сфальсифицированным.
"Уголовное дело против меня – это лишь звено в этой атаке. Дело чисто политическое и надуманное, во многом сфальсифицированное. У меня есть все основания сегодня просить политического убежища в любой стране мира. Но делать этого я, конечно же, не буду. Потому что я пастырь и у меня есть паства… Все останутся здесь. И я останусь со своей паствой. Даже если мне будет угрожать тюрьма, даже если мне будет грозить срок от 5 до 8 лет. Я все равно останусь со своей паствой", - приводит слова Феодосия Церковь.
Ранее митрополит сообщал, что ему было предъявлено обвинение в поддержке российской военной операции на Украине
.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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