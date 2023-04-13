https://ria.ru/20230413/iran-1864985840.html

Туроператоры попросили ускорить запуск безвизовых групповых поездок в Иран

Туроператоры попросили ускорить запуск безвизовых групповых поездок в Иран - РИА Новости, 13.04.2023

Туроператоры попросили ускорить запуск безвизовых групповых поездок в Иран

Российские туроператоры надеются, что соглашение о безвизовых групповых турпоездках в Иран заработает до начала высокого летнего сезона, заявил вице-президент... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:55

2023-04-13T10:55

2023-04-13T10:55

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российский союз туриндустрии (рст)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские туроператоры надеются, что соглашение о безвизовых групповых турпоездках в Иран заработает до начала высокого летнего сезона, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко. "Направление развивается, но есть сдерживающие факторы, которые не позволяют сделать рывок и превратить турпоток в действительно массовый. Для этого необходимо возобновить безвизовые групповые поездки", – приводятся его слова в сообщении РСТ. По его словам, отрасль ждет технического решения от Минэкономразвития. "Знаем, что работа ведется, и рассчитываем, что оно будет принято до высокого сезона, чтобы туроператоры с обеих сторон могли направлять своих туристов уже в рамках безвизового обмена", – добавил Осауленко. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в конце марта сообщил, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В его рамках граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. Возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации. В РСТ уточнили, что в 2022 году Иран посетили более 22 тысяч россиян, Россию – более 20 тысяч иранцев.

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новости - туризм, россия, иран, максим решетников, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, куда можно лететь