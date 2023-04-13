https://ria.ru/20230413/ikra-1864971685.html

Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче

Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче - РИА Новости, 13.04.2023

Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Клепка Магаданской области, который хранил у себя на даче тонну красной икры, сообщает УМВД России... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:08

2023-04-13T10:08

2023-04-13T10:08

россия

происшествия

магаданская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Клепка Магаданской области, который хранил у себя на даче тонну красной икры, сообщает УМВД России по региону. "Кету, горбушу, треску и икру мужчина хранил в холодильных камерах на территории дачного участка и в гаражах. Более тонны лососевой икры и несколько десятков килограммов замороженной рыбы на общую сумму 6,5 миллионов рублей были подготовлены к продаже без нанесения обязательной информации", - сообщает ведомство. Уточняется, что дело в отношении сельчанина возбудили по статье "Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". "Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Продукция изъята. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание сроком до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - уточняет УМВД.

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россия

магаданская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)