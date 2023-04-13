https://ria.ru/20230413/ikra-1864971685.html
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче - РИА Новости, 13.04.2023
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Клепка Магаданской области, который хранил у себя на даче тонну красной икры, сообщает УМВД России... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:08
2023-04-13T10:08
2023-04-13T10:08
россия
происшествия
магаданская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Клепка Магаданской области, который хранил у себя на даче тонну красной икры, сообщает УМВД России по региону. "Кету, горбушу, треску и икру мужчина хранил в холодильных камерах на территории дачного участка и в гаражах. Более тонны лососевой икры и несколько десятков килограммов замороженной рыбы на общую сумму 6,5 миллионов рублей были подготовлены к продаже без нанесения обязательной информации", - сообщает ведомство. Уточняется, что дело в отношении сельчанина возбудили по статье "Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". "Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Продукция изъята. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание сроком до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - уточняет УМВД.
https://ria.ru/20221229/ikra-1842075609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Магаданская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче
Против жителя Магаданской области возбудили дело из-за хранения тонны красной икры на даче
МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Клепка Магаданской области, который хранил у себя на даче тонну красной икры, сообщает УМВД
России по региону.
"Кету, горбушу, треску и икру мужчина хранил в холодильных камерах на территории дачного участка и в гаражах. Более тонны лососевой икры и несколько десятков килограммов замороженной рыбы на общую сумму 6,5 миллионов рублей были подготовлены к продаже без нанесения обязательной информации", - сообщает ведомство.
Уточняется, что дело в отношении сельчанина возбудили по статье "Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".
"Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по Восточному Арктическому району. Продукция изъята. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание сроком до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - уточняет УМВД.
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