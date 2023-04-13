Рейтинг@Mail.ru
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/ikra-1864971685.html
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче - РИА Новости, 13.04.2023
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Клепка Магаданской области, который хранил у себя на даче тонну красной икры, сообщает УМВД России... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:08
2023-04-13T10:08
россия
происшествия
магаданская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg
МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Клепка Магаданской области, который хранил у себя на даче тонну красной икры, сообщает УМВД России по региону. "Кету, горбушу, треску и икру мужчина хранил в холодильных камерах на территории дачного участка и в гаражах. Более тонны лососевой икры и несколько десятков килограммов замороженной рыбы на общую сумму 6,5 миллионов рублей были подготовлены к продаже без нанесения обязательной информации", - сообщает ведомство. Уточняется, что дело в отношении сельчанина возбудили по статье "Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". "Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Продукция изъята. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание сроком до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - уточняет УМВД.
https://ria.ru/20221229/ikra-1842075609.html
россия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c63e755305ca8989f7726e62ccbf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Магаданская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче

Против жителя Магаданской области возбудили дело из-за хранения тонны красной икры на даче

© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Клепка Магаданской области, который хранил у себя на даче тонну красной икры, сообщает УМВД России по региону.
"Кету, горбушу, треску и икру мужчина хранил в холодильных камерах на территории дачного участка и в гаражах. Более тонны лососевой икры и несколько десятков килограммов замороженной рыбы на общую сумму 6,5 миллионов рублей были подготовлены к продаже без нанесения обязательной информации", - сообщает ведомство.
Уточняется, что дело в отношении сельчанина возбудили по статье "Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".
"Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Продукция изъята. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание сроком до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - уточняет УМВД.
Продажа красной икры. Рынок на Ленинском в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Губернатор Камчатки прокомментировал рост цены на икру
29 декабря 2022, 03:33
 
РоссияПроисшествияМагаданская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала