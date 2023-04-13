https://ria.ru/20230413/ierusalim-1865187724.html

СМИ: в Иерусалиме 2000 полицейских будут охранять порядок в конце Рамадана

СМИ: в Иерусалиме 2000 полицейских будут охранять порядок в конце Рамадана - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ: в Иерусалиме 2000 полицейских будут охранять порядок в конце Рамадана

Более двух тысяч полицейских будут следить за порядком в Иерусалиме в последнюю пятницу Рамадана, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T22:04

2023-04-13T22:04

2023-04-13T22:05

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иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Более двух тысяч полицейских будут следить за порядком в Иерусалиме в последнюю пятницу Рамадана, сообщает израильский портал Arutz Sheva. "Завтра на улицах Иерусалима будет более двух тысяч полицейских, присутствие и активность полиции будут увеличены на пропускных пунктах Иерусалима, в арабских кварталах Иерусалима и в Старом городе", - пишет издание. По информации издания, несколько дорог в Старом городе будут закрыты для движения транспорта с раннего утра. Прокуратура в четверг предъявила обвинения 14 арабам, которые, по сообщению полиции, пытались забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на всю ночь на прошлой неделе. В начале этой недели обвинения в участии в беспорядках на Храмовой горе были предъявлены еще 17 людям. На прошлой неделе по сообщению полиции группы палестинцев предприняли попытки забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на всю ночь, что привело к столкновениям с полицией, а также обострению кризиса с сектором Газа.

https://ria.ru/20230413/izrail-1865054114.html

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