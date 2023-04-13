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СМИ: в Иерусалиме 2000 полицейских будут охранять порядок в конце Рамадана
СМИ: в Иерусалиме 2000 полицейских будут охранять порядок в конце Рамадана - РИА Новости, 13.04.2023
СМИ: в Иерусалиме 2000 полицейских будут охранять порядок в конце Рамадана
Более двух тысяч полицейских будут следить за порядком в Иерусалиме в последнюю пятницу Рамадана, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:04
2023-04-13T22:04
2023-04-13T22:05
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иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Более двух тысяч полицейских будут следить за порядком в Иерусалиме в последнюю пятницу Рамадана, сообщает израильский портал Arutz Sheva. "Завтра на улицах Иерусалима будет более двух тысяч полицейских, присутствие и активность полиции будут увеличены на пропускных пунктах Иерусалима, в арабских кварталах Иерусалима и в Старом городе", - пишет издание. По информации издания, несколько дорог в Старом городе будут закрыты для движения транспорта с раннего утра. Прокуратура в четверг предъявила обвинения 14 арабам, которые, по сообщению полиции, пытались забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на всю ночь на прошлой неделе. В начале этой недели обвинения в участии в беспорядках на Храмовой горе были предъявлены еще 17 людям. На прошлой неделе по сообщению полиции группы палестинцев предприняли попытки забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на всю ночь, что привело к столкновениям с полицией, а также обострению кризиса с сектором Газа.
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в мире, иерусалим
СМИ: в Иерусалиме 2000 полицейских будут охранять порядок в конце Рамадана
Arutz Sheva: порядок в Иерусалиме в конце Рамадана будут охранять 2000 полицейских
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости.
Более двух тысяч полицейских будут следить за порядком в Иерусалиме в последнюю пятницу Рамадана, сообщает израильский портал Arutz Sheva
.
"Завтра на улицах Иерусалима будет более двух тысяч полицейских, присутствие и активность полиции будут увеличены на пропускных пунктах Иерусалима, в арабских кварталах Иерусалима и в Старом городе", - пишет издание.
По информации издания, несколько дорог в Старом городе будут закрыты для движения транспорта с раннего утра.
Прокуратура в четверг предъявила обвинения 14 арабам, которые, по сообщению полиции, пытались забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на всю ночь на прошлой неделе. В начале этой недели обвинения в участии в беспорядках на Храмовой горе были предъявлены еще 17 людям.
На прошлой неделе по сообщению полиции группы палестинцев предприняли попытки забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на всю ночь, что привело к столкновениям с полицией, а также обострению кризиса с сектором Газа.
В ООН призвали остановить насильственное перемещение палестинцев Израилем