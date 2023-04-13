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В Иерусалиме предотвратили теракт, планируемый во время Песаха - РИА Новости, 13.04.2023
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13:03 13.04.2023 (обновлено: 14:10 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/ierusalim-1865027482.html
В Иерусалиме предотвратили теракт, планируемый во время Песаха
В Иерусалиме предотвратили теракт, планируемый во время Песаха - РИА Новости, 13.04.2023
В Иерусалиме предотвратили теракт, планируемый во время Песаха
Полиция Израиля предотвратила нападение с ножом, запланированное жителем восточного Иерусалима во время празднования еврейской Пасхи (Песаха), сообщила... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:03
2023-04-13T14:10
в мире
израиль
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Полиция Израиля предотвратила нападение с ножом, запланированное жителем восточного Иерусалима во время празднования еврейской Пасхи (Песаха), сообщила пресс-служба полиции в четверг. "Сотрудники полиции Иерусалима предотвратили нападение с ножом во время праздника Песах. 37-летний мужчина из района А-Тур, был арестован в Старом городе Иерусалима в маске ... после того как он поднял флаг террористической организации на Храмовой горе. В ходе расследования выяснилось, что он намеревался совершить нападение с ножом, который планировал взять со своего рабочего места", - говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter. В последние дни полиция Израиля усилила меры безопасности в Старом городе Иерусалима, куда стягиваются тысячи иудейских, христианских и мусульманских паломников на время важнейших праздников для своих конфессий. Важнейшие для трех авраамических религий праздники в этом году проходят на фоне напряженности в отношениях между израильтянами и палестинцами и их споров вокруг статуса Храмовой горы.
https://ria.ru/20230411/ierusalim-1864610103.html
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в мире, израиль, иерусалим
В мире, Израиль, Иерусалим
В Иерусалиме предотвратили теракт, планируемый во время Песаха

Полиция Израиля предотвратила теракт в Иерусалиме, планируемый во время Песаха

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Полиция Израиля предотвратила нападение с ножом, запланированное жителем восточного Иерусалима во время празднования еврейской Пасхи (Песаха), сообщила пресс-служба полиции в четверг.
"Сотрудники полиции Иерусалима предотвратили нападение с ножом во время праздника Песах. 37-летний мужчина из района А-Тур, был арестован в Старом городе Иерусалима в маске ... после того как он поднял флаг террористической организации на Храмовой горе. В ходе расследования выяснилось, что он намеревался совершить нападение с ножом, который планировал взять со своего рабочего места", - говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter.
В последние дни полиция Израиля усилила меры безопасности в Старом городе Иерусалима, куда стягиваются тысячи иудейских, христианских и мусульманских паломников на время важнейших праздников для своих конфессий. Важнейшие для трех авраамических религий праздники в этом году проходят на фоне напряженности в отношениях между израильтянами и палестинцами и их споров вокруг статуса Храмовой горы.
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