https://ria.ru/20230413/ierusalim-1865027482.html

В Иерусалиме предотвратили теракт, планируемый во время Песаха

В Иерусалиме предотвратили теракт, планируемый во время Песаха - РИА Новости, 13.04.2023

В Иерусалиме предотвратили теракт, планируемый во время Песаха

Полиция Израиля предотвратила нападение с ножом, запланированное жителем восточного Иерусалима во время празднования еврейской Пасхи (Песаха), сообщила... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:03

2023-04-13T13:03

2023-04-13T14:10

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Полиция Израиля предотвратила нападение с ножом, запланированное жителем восточного Иерусалима во время празднования еврейской Пасхи (Песаха), сообщила пресс-служба полиции в четверг. "Сотрудники полиции Иерусалима предотвратили нападение с ножом во время праздника Песах. 37-летний мужчина из района А-Тур, был арестован в Старом городе Иерусалима в маске ... после того как он поднял флаг террористической организации на Храмовой горе. В ходе расследования выяснилось, что он намеревался совершить нападение с ножом, который планировал взять со своего рабочего места", - говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter. В последние дни полиция Израиля усилила меры безопасности в Старом городе Иерусалима, куда стягиваются тысячи иудейских, христианских и мусульманских паломников на время важнейших праздников для своих конфессий. Важнейшие для трех авраамических религий праздники в этом году проходят на фоне напряженности в отношениях между израильтянами и палестинцами и их споров вокруг статуса Храмовой горы.

https://ria.ru/20230411/ierusalim-1864610103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, иерусалим